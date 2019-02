Une autre bonne tempête à affronter

Jusqu’à 40 centimètres de neige dans l’est de la province, de la pluie et du verglas pour l’ouest et le sud : l’hiver hors norme qui frappe le Québec cette année n’a pas encore dit son dernier mot.

De l’Abitibi jusqu’en Gaspésie et de l’Estrie jusqu’au Saguenay, pratiquement toute la moitié sud de la province fait l’objet d’alertes d’Environnement Canada à propos d’un « intense système dépressionnaire ».

Ainsi, la vallée de l’Outaouais devra composer avec un étourdissant cocktail de précipitations. À partir de dimanche matin et jusqu’à lundi, on prévoit, dans l’ordre, de la neige, de la pluie verglaçante, de la pluie et encore de la neige.

À Montréal et sur l’extrême sud du territoire québécois, entre 5 et 10 millimètres de pluie verglaçante sont attendus, suivis par quelque 15 millimètres de pluie, et, enfin, près de 5 centimètres de neige dans la nuit et lundi.

Vents forts et poudrerie

Ailleurs au Québec, c’est surtout la neige qui compliquera les déplacements. On en prévoit entre 15 et 30 centimètres en Mauricie, dans la région de Québec et dans le Bas-Saint-Laurent. Et ce, alors que beaucoup de secteurs ont déjà reçu autant de neige que pour un hiver typique au complet !

La Gaspésie, où il est déjà tombé quatre mètres de neige depuis le début de la saison, pourrait, elle, recevoir jusqu’à 40 centimètres de neige jusqu’à mardi.

« On attend aussi des vents assez forts avec ce système, donc il y aura de la poudrerie avec la neige et des routes glissantes avec le verglas. Ça pourrait créer des conditions routières assez dangereuses », souligne la météorologue Annabelle Filion.

Au Saguenay, les chutes de neige seront plus faibles, mais les vents seront en contrepartie très présents, alors qu’en Beauce, le grésil pourrait s’inviter pendant la journée.

Crues printanières

Face à un couvert de neige de plus en plus imposant, faut-il craindre davantage d’inondations lors de la période de fonte, ce printemps ? « Je ne pense pas », répond le directeur des opérations à Hydro-Météo, Pierre Corbin.

La quantité de neige n’est qu’un facteur pouvant mener à des inondations, explique-t-il. Il faudrait qu’il se combine à une période de dégel rapide ou qu’il y ait des pluies abondantes.

Reste qu’avec une telle quantité de neige à fondre, les niveaux d’eau se maintiendront élevés plus longtemps. Il faut souhaiter un printemps sec ou une fonte lente et graduelle. « C’est sûr qu’un volume de neige comme on a là, ou comme on avait en 2008, c’est long à fondre. Ça fait des crues plus hautes et plus longues qu’une crue normale. Mais ça ne veut pas dire que ça déborde pour autant », souligne M. Corbin.

Un hiver exceptionnel (en cm)