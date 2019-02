Une promenade sur Sherbrooke

À cheval sur Sherbrooke

Sous le regard des passants, ce cavalier traverse à pas mesurés la rue Sherbrooke Est, à l’angle de Saint-Denis, vers 1910. Bien que le nombre d’automobiles augmente rapidement, le cheval reste le mode de locomotion principal à Montréal au début du 20e siècle. Que ce soit les habiles cavaliers du Montreal Hunting Club ou les simples charretiers, tous doivent obéir aux règles de la route. Ne songez pas à conduire votre cheval plus rapidement qu’au trot ordinaire, c’est-à-dire 6 milles à l’heure (9,7 km/h) en ville, car vous risquerez l’amende. Même chose si vous oubliez d’installer les grelots sur votre traîneau pour l’hiver : une mesure de sécurité importante pour être entendu sur les chemins enneigés. Des tarifs à respecter pour la location d’une voiture pour un quart d’heure au nombre de stationnements hippomobiles sur la rue Sainte-Catherine entre Guy et Saint-Mathieu, la Ville réglemente tous les aspects de la promenade équine en milieu urbain au 19e siècle, comme elle le fera en partie pour l’automobile au 20e siècle.

Les lampadaires de la discorde

Utilisé dès 1886, ce modèle de lampadaire à arc à deux électrodes de carbone (charbon) éclaire bien des coins de rue de Montréal. Certains sont encore visibles dans les rues à la fin des années 1940. Grande concurrente du gaz, l’électricité illumine les lampes du port dès 1880. À l’époque, la majorité des lampadaires appartiennent à des compagnies privées. Jugeant exorbitant le prix annuel exigé par la Montreal Light, Heat and Power, le conseil municipal tente de négocier à la baisse. En 1909, la Ville paie 60 $ par lampadaire, tandis que la Montreal Light, Heat and Power en demande 90 $. À la fin septembre, le président de la compagnie, McLea Walbank, menace de plonger Montréal dans l’obscurité le 1er octobre. Le conseil votant une somme additionnelle de 15 000 $ à la dernière minute, la cité échappe de peu aux ténèbres. Ce n’est qu’à partir de 1947 que les 10 400 lampadaires de la Montreal Light, Heat and Power, alors nationalisée par Hydro-Québec, sont graduellement cédés à la Ville.

Un château dans la ville