10 trucs à se rappeler absolument si votre «kick» vous rejette

Vous vous êtes fait des scénarios inimaginables avec lui/elle et finalement, il s’avère qu’il/elle ne ressent pas la même chose que vous.

Ouch, oui. Un rejet, ce n’est jamais le fun pour personne. Par contre, il ne s’agit pas de la fin du monde. Pour s’en remettre plus rapidement, il est important de se répéter des phrases qui vous aideront à en revenir.

Voici donc 10 trucs à se remémorer si votre «kick» vous a malheureusement rejeté:

1. L’attirance est subjective

Si cette personne n’aime pas certains aspects de vous, ça ne veut pas dire que quelqu’un d’autre ne les aimera pas. Les besoins des autres ne devraient jamais affecter votre façon de vous percevoir.

2. Ça arrive à tout le monde

Tout le monde passe par là un jour, même les vedettes et celles qu’on croit irrésistibles. Ça arrive à tout le monde de se sentir rejeté au moins une fois dans sa vie. Alors, rassurez-vous, vous n’êtes pas toute seule.

3. Il y a des tonnes d’options ailleurs

Cela peut paraître idiot, mais il existe des personnes avec les mêmes traits de caractère que la personne qui vous rejette, mais en mieux. Des gars/filles avec des personnalités, un physique et une intelligence semblables, il y en a plein.

4. Si la personne vous rejette, c’est que ce n’était pas la bonne

La personne qui va vous aimer va le faire dès le premier jour et fera tout ce qu’elle peut pour être avec vous.

5. Il a quelqu’un sur terre pour chaque personne

Même si vous pensez peut-être que c’est LA personne qu’il vous faut, sachez qu’il existe des milliers (même des millions) de célibataires ailleurs, il y en aura d’autres qui satisferont vos besoins tôt ou tard.

6. Vous serez heureux que ça soit arrivé un jour

Si pour le moment ça vous rend malheureux, bientôt, vous remercierez la vie que ça se soit passé ainsi, parce que vous méritez mieux.

7. Cela permet d’en apprendre plus sur vous-même

Si vous avez fait quelque chose dont vous n’êtes pas fière dans votre «relation», vous savez que vous ne le referez plus. Vous allez grandir de tout ça et devenir une meilleure personne pour l’amour de votre vie.

8. La situation vous rendra plus forte

Oui, ça fait mal au cœur et à l’orgueil de se faire rejeter, mais ça permet aussi de se forger une personnalité selon nos réactions.

9. Ce rejet vous a permis de ne pas vous faire perdre votre temps

Tant mieux si cette personne vous a rejeté, cela veut dire que vous perdiez votre précieux temps dans une relation qui était vouée à l'échec. Mettez votre temps sur vous-même ou sur une personne qui a envie de mettre le même temps que vous sur une relation saine et heureuse.

10. Au fond, ce n’est pas vraiment important

En relativisant, on se rend compte que finalement, ce n’est vraiment pas si pire. Il y a des choses bien pires et un rejet fait partie de la vie et arrive à tout le monde.

