Quand on est célibataire depuis un moment, ça signifie la plupart du temps qu'on doit partager nos meilleur(e)s ami(e)s avec leur nouveau chum ou nouvelle blonde.

Dans cette situation, vous devez faire des activités avec son chum (ou sa blonde) et vous devenez automatiquement...une «third wheel» (une troisième roue). Même s’il n’y a rien de mal à ça, il arrive que certaines situations créent de petits malaises. C’est normal, il faut en rire!

Voici 12 choses que seules les personnes qui third wheel trop souvent vont comprendre:

1. Vous vous demandez 80% du temps si vous voulez l’explication d’une inside joke

Vous ne voulez pas passer la soirée à vous faire expliquer des histoires, mais en même temps, rire à des blagues que vous ne comprenez pas, c’est nul.

2. Les barmans et les serveurs se sentent mal pour vous

Vous avez probablement fait un eye contact avec eux. Si vous êtes chanceuse, ils vont compatir et vous offrir un verre.

3. Quand votre couple d’amis a une conversation que vous ne comprenez pas

Pire, une chicane. Comment ne pas savoir où se mettre en une situation.

4. Vous avez compris que les films d’horreur ne sont pas à regarder avec un couple

En fait, la plupart des films. Être seule dans son divan, pendant que les deux autres se collent et se minouchent...bof!

5. Chaque fois que vous allez au resto, vous finissez seule de l’autre bord de la table

Avec les 3 manteaux, les 2 sacoches et tous les sacs pas possibles. Merveilleux, hein!

6. Vous ne perdez jamais espoir qu’un des amis du chum de votre BFF soit votre prince charmant

Malgré toutes les dates désastreuses, vous espérez encore qu’un ami mystérieux viendra vous sauver de votre situation de third wheel.

7. Quand vous marchez dans la rue, vous êtes toujours celle qui traîne seule à l’arrière

Parce qu’évidemment, ça ne passe pas trois en largeur. Vous suivez à l’arrière, comme un petit chien de poche.

8. La prise de photos est toujours un supplice, surtout si vous devez être dedans

9. Vous commencez à être tannée que votre BFF invite toujours son chum à vos activités

Vous aimeriez ça pouvoir parler de trucs de filles sans complexe, des fois!

10. Sans savoir pourquoi, les sujets de conversations finissent toujours par revenir au fait que vous êtes seule

Vous endurez déjà le fait que vous traîner avec un couple, pas besoin de tourner le couteau dans la plaie!

11. Dans les partys, vous êtes non seulement la third wheel, mais aussi la fifth wheel et la seventh wheel

Dans ces situations, vous avez le droit de re-remplir votre verre de vin. Au rebord.

12. Ce moment où vous cherchez quoi faire quand votre couple d’amis s’embrasse

Vous ne voulez pas les fixer, mais vous ne voulez pas non plus regarder au loin et avoir l’air frustrée. Vous fixez le vide ou votre téléphone en espérant que les marques d’amour ne durent pas trop longtemps.

