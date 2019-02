BROSSEAU, Thérèse



À Laval, le jeudi 21 février 2019, est décédée à l'âge de 92 ans, Mme Thérèse Brosseau, épouse de feu Roger Lafond.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lisette (Jacques), Pierre, Jean-Claude (Mona) et Patrice (Chantal), ses petits-enfants Dom, Chloé, Pier-Olivier, Francis, Marjorie, Adam, Maréka, Meggie, Magalie et leurs conjoints, ses quatre arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 2 mars 2019 de 14h à 17h suivi d'un hommage directement au salon.