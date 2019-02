Brad Pitt et Jennifer Aniston de nouveau très proches

Jennifer Aniston et Brad Pitt sont à nouveau très proches. L'acteur américain a assisté au cinquantième anniversaire de la star de Friends, qui s'est tenu au Sunset Tower Hotel à West Hollywood, le 9 février. Parmi les invités figuraient l'ancien petit-ami de l'actrice, John Mayer, et l'ex-fiancée de Brad Pitt, Gwyneth Paltrow, ainsi qu'un impression parterre de stars.

Cependant, c'est la présence de Brad Pitt qui a suscité le plus d'émotions. «Jen et Brad sont en contact depuis un moment maintenant. Jennifer a déclaré que Brad était vraiment là pour elle suite à sa séparation de Justin (Theroux). Elle a dit à ses amis qu'il avait plusieurs fois été son roc, a déclaré une source au magazine britannique Closer. Brad la connaît bien et sait quoi lui dire pour qu'elle se sente mieux. Ils entretenaient d'excellentes relations en tant que mari et femme et ça reste fort en tant qu'amis.»

Le couple de stars était marié depuis cinq ans quand ils se sont séparés en 2005 après le tournage de Mr & Mrs Smith sur lequel Brad Pitt a rencontré Angelina Jolie avec qui il s'est marié en 2014. L'acteur de Seven et l'ancienne interprète de Lara Croft ont élevé six enfants ensemble avant de se séparer deux ans plus tard.

De son côté, Jennifer Aniston a épousé l'acteur Justin Theroux en 2006 après quatre ans de relation, mais ils se sont séparés fin 2017. «Brad a été le premier à prendre contact avec Jen. Elle a compris qu'il traversait une période difficile et voulait lui apporter son soutien, a poursuivi la source. Il y a une grande amitié entre eux et ils apprécient les conseils de chacun. Après la séparation de Jen et de Justin, Brad lui a rendu la pareille et a été d’une oreille attentive.»

La source a ajouté: «Jen a dit à ses amis qu'elle adorait Brad et que leur mariage ensemble était en grande partie merveilleux, alors après tout ce temps, elle est vraiment heureuse de le compter parmi ses amis».