Un premier match sans Duarte

Le premier match du Rouge et Or de l’Université Laval sans l’entraîneur-chef Helder Duarte n’a pas été facile, dimanche, à Trois-Rivières.Seul entraîneur-chef dans l’histoire du programme de soccer féminin qui a vu le jour en 1995, Duarte est décédé subitement d’une crise cardiaque dans la nuit de mercredi.

« Ce fut vraiment difficile dans le vestiaire avant la rencontre, pour les filles et pour moi, a confié l’entraîneuse adjointe, Marie-Pier Bilodeau. Ce ne fut pas mon meilleur discours d’avant match. Une fois sur le terrain, les filles ont livré une bonne performance. Comme elles le font lorsque le stress les tenaille avant un gros match, les filles sont rentrées dans leur routine une fois sur le terrain et elles se sont concentrées sur leur travail. »

Photo courtoisie

Lors d’une réunion d’équipe jeudi midi, les filles avaient décidé d’affronter les Patriotes de l’UQTR comme prévu, malgré la nouvelle qui a dévasté le club et toute la communauté de soccer. Le Rouge et Or l’a emporté par 6-1.

« Ce fut le choix des filles de jouer et ce fut une bonne décision », a souligné Bilodeau, qui était le bras droit de Duarte depuis sept ans. « Helder aurait été fier de la performance des filles. Ce fut difficile pour tout le monde, et encore plus pour certaines qui évoluaient pour Helder depuis leurs débuts avec le club de Lac-Beauport. Partantes, Dominique Fortin et Mireille Patry m’avaient prévenue de préparer un plan B parce que c’était possible qu’elles ne soient pas en mesure de mettre le pied sur le terrain. Elles ont pratiquement joué tout le match, tout comme Kim Tremblay, qui a elle aussi fait ses débuts à Lac-Beauport. Toutes les filles ont vu du terrain et elles ont pu rendre hommage à Helder. »

Chandail noir et rose blanche

Lors de la période d’échauffement, les joueuses portaient un chandail noir avec la photo de Helder et la date 1962-2019 à l’avant, ainsi que sa phrase de prédilection à l’arrière : « Tu ne sais jamais à quel point tu es fort, jusqu’au jour où être fort demeure la seule option. »

Photo courtoisie

À l’initiative des sœurs Annabelle et Amélie Cloutier, les 11 partantes se sont présentées sur le terrain avec une rose blanche. Toutes les filles portaient un brassard noir avec les initiales HD sur leur chandail de match. Avant la rencontre, les deux équipes ont observé une minute de silence à sa mémoire.

Si le premier match a été difficile, Bilodeau a prévenu les filles que d’autres moments encore plus douloureux s’annonçaient. « C’est triste, mais la suite risque d’être plus difficile, malheureusement. Le retour à l’entraînement alors que l’émotion d’un match ne sera plus là, l’hommage au stade Telus avant le match du 10 mars et les funérailles seront des moments difficiles. Les filles ont apprécié la présence de Julie [Dionne] et de Jean-Noël [Corriveau] au match. Ça démontre que le Rouge et Or est une grande famille, et cet appui fait du bien. »