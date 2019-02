C'est arrivé la semaine du 24 février

24 février 1879

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, R3153-2_182-415E-003.

Le journal La Patrie, fondé par Honoré Beaugrand, fait paraître son premier numéro ! Le journal représente les idées libérales, et Beaugrand est appuyé par plusieurs représentants de ce parti. Pendant ses quarante premières années, La Patrie se vend un sou le numéro, et l’abonnement annuel est de quatre dollars. Tiré à 5000 exemplaires la première année, il publie 27 000 copies en 1901, et 200 000 en 1962. Devenu plus conservateur puis politiquement neutre, il sera racheté par La Presse en 1933 et sera publié jusqu’en 1978, pour une durée de vie de près d’un siècle.

25 février 1921

Afin de tempérer la consommation d’alcool, le Québec devient la première province à en contrôler la vente en créant la Commission des liqueurs, future Société des alcools.

26 février 1906

Louis Cyr, ex-champion du monde des hommes forts, est la tête d’affiche d’un combat sans vainqueur contre l’étoile de la relève de l’haltérophilie : le jeune Hector Décarie de Saint-Henri.

27 février 1970

Le chef du Parti libéral du Québec, Robert Bourassa, et le chef du Parti québécois, René Lévesque, affrontent leurs visions de l’avenir du Québec dans un débat radiophonique présenté à la station CKLM.

28 février 1961

Québec adopte la loi qui mettra en place la commission Parent, qui entraînera, notamment, une réforme de l’enseignement public et la création des cégeps.

1er mars 1900

Une spectaculaire tempête amène 46,2 cm de neige à Montréal et est immédiatement suivie d’une autre averse d’environ 8 cm. Plus de 50 cm de neige recouvrent la métropole.

2 mars 1931

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, VM94-S60-010.

Un violoniste de 14 ans se produit au Théâtre St-Denis, à Montréal. C’est Yehudi Menuhin. Le jeune prodige américain – qui sera l’un des plus grands violonistes du 20e siècle – est déjà une vedette attendue par les mélomanes. La Presse rapporte que son premier souhait en arrivant à Montréal aurait été de jouer dans la neige ! Menuhin revient à quelques reprises jouer devant le public montréalais. Dans un épisode spécial de sa remarquable série The Music of Man en 1970, il reconnaîtra des talents québécois en jouant avec le violoniste Jean Carignan un concerto d’André Gagnon composé spécialement pour Carignan.