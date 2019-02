ST. PETERSBURG | Kevin Gilmore est président de l’Impact depuis à peine un mois et il commence à mieux connaître l’environnement dans lequel il évolue désormais.

« Les priorités n’ont pas changé et c’est trop tôt pour mettre des choses concrètes en marche. Il me reste deux personnes à rencontrer et il me reste le personnel du Centre Nutrilait. Je rencontre tout le monde. »

Gilmore est arrivé en Floride jeudi afin de conclure la dernière semaine du camp d’entraînement et il nous a accordé une longue entrevue très intéressante.

Changement de culture

Tout au long de la discussion, le président répétera plusieurs des mantras déjà entendus dans les dernières semaines. Ça peut sembler redondant, mais ça témoigne surtout d’une direction qui est claire. Sa première marotte est de changer la culture de l’équipe.

« On constate déjà un changement de culture, affirme-t-il avec assurance. On veut avoir la même approche du côté business que sur le terrain, on veut des gens dévoués, professionnels, qui performent à un niveau élevé. »

« Je ressens qu’il y a un changement dans les bureaux. Avant de faire des changements, il faut que ça s’installe. »

Même si le Bleu-blanc-noir a joint les rangs de la MLS en 2012, le club est un peu resté ancré dans ses habitudes d’équipe de seconde division.

« On regarde la MLS et il y a eu une évolution dans les cinq dernières années. Il y a eu une grosse évolution dans la qualité de jeu et de joueurs.

« On a suivi l’évolution sur le terrain, mais on n’a pas suivi l’évolution en dehors du terrain. Quand tu viens d’une division inférieure, tu es plus occupé, mais peut-être que ta mentalité ne change pas nécessairement. »

Copier et être copié

Ainsi, Gilmore entend faire partie du groupe de tête des formations de la MLS. Son intention n’est pas de suivre des formations comme Atlanta United, New York City FC ou Los Angeles FC, mais de lutter d’égal à égal.

« J’aime copier, on fait souvent ça dans le sport. On regarde les équipes qui font très bien les choses et on copie.

« On peut copier, mais éventuellement je veux qu’on soit copiés. Je veux qu’on fasse des choses vraiment novatrices et qu’on élève tout ce qu’on fait. Au lieu de suivre, on doit devenir un leader dans la ligue et dans le sport. »

Mais tout ça, ça concerne beaucoup la façon de faire les choses sur le plan des affaires. Il n’est pas nécessairement question d’investir plus sur le terrain.

« Dépenser pour dépenser n’est jamais une solution, on ajoute à notre effectif quand on a un vrai besoin et qu’on pense que ça va nous amener au prochain niveau. »

Deux chantiers

Même s’il préfère attendre un peu avant de préciser ses axes de travail, il sait qu’il y a deux éléments importants auxquels il doit s’attaquer.

« Il y a de gros chantiers et ils sont super clairs, ce sont les ventes de billets et les partenariats. Ce sont les deux plus grosses sources de revenus et elles sont sous-exploitées en ce moment. »

Il doit également s’assurer que l’Impact gagne le cœur des partisans montréalais et québécois.

« On commence à faire un peu de bruit dans le marché. Ce n’est pas seulement la performance sur le terrain qui va générer de l’intérêt, mais aussi ce qu’on va faire dans le marché. »

« Il y a de la place dans le cœur des partisans du Canadien et des Alouettes pour aimer le soccer. On doit prendre notre place dans le marché avec confiance sans avoir d’excuses et penser qu’on est dans l’ombre du Canadien. »