Déçus mais fiers

Les petits Nordiques n’ont peut-être pas été en mesure de mettre un point d’exclamation sur leur belle aventure au Tournoi pee-wee, dimanche, mais ils pourront tout de même se vanter d’avoir fait renaître l’engouement autour des Fleurdelisés l’instant d’une dizaine de jours.

Dimanche, plusieurs milliers d’amateurs avaient bravé la tempête pour venir encourager les favoris locaux, qui ont perdu 1 à 0 face aux Pionniers de Lanaudière en finale de la classe AA-Élites.

« Les jeunes sont déçus, mais il faut qu’ils profitent du moment. Ils ont quand même joué en finale du plus gros tournoi de hockey mineur au monde. On ne s’est pas fait déclasser, on a joué un bon match de hockey et il y avait beaucoup de partisans derrière nous. Je pense qu’on a fièrement représenté les Nordiques, et les joueurs doivent être fiers du trip qu’ils ont fait vivre aux partisans qui souhaitent tant que les Nordiques reviennent », a mentionné l’entraîneur Francis Lemieux après le revers.

Engouement

Il n’y a pas à dire, après l’élimination hâtive d’Équipe Québec féminin et la défaite des petits Remparts en quarts de finale, les Nordiques sont vite devenus les chouchous de la foule. Dimanche dernier, pour leur premier match, ainsi que samedi en demi-finale, ils ont pu voir ce que c’était de jouer devant une bonne dizaine de milliers de spectateurs.

Si, avant le début de la compétition, ils ne savaient pas vraiment ce que représentaient les Nordiques pour les gens de Québec – les Nordiques sont partis 11 ans avant leur naissance –, ils ont pu le constater au cours du dernier Tournoi.

« Ils ont vu l’ampleur que ça avait et qu’il y avait vraiment un engouement autour des petits Nordiques à Québec », a acquiescé l’entraîneur qui a aussi tenu à ce que chaque joueur remercie ses parents pour les sacrifices faits au cours des douze derniers jours.

Match serré

Pour revenir au match, il aurait assurément pu aller d’un côté comme de l’autre. Xavier Grégoire a marqué avec trois minutes d’écoulées à la première période, puis les deux formations se sont livré une guerre de tranchées par la suite.

Pendant que leur gardien Raphaël Précourt gardait le but de main de maître, les joueurs des petits Nordiques n’ont pas été en mesure d’inscrire le but égalisateur.

« Ils ont une très bonne équipe, a admis Lemieux. Il a fallu être défensifs en première, car on a été un peu surpris. On s’est toutefois bien défendus, on n’a pas donné grand-chose et notre gardien a fait de gros arrêts. Lors des deux dernières périodes, on s’est ajustés, mais on n’a pas été en mesure de marquer. Ça aurait pu aller d’un côté comme de l’autre. »

Avec 13 points en six parties, l’attaquant des Pionniers Samuel Léonard s’est vu décerner le trophée Maurice Richard remis au meilleur pointeur du Tournoi.

Les Kings remportent le AAA

Dans la dernière finale de la journée, les Kings de Los Angeles ont vaincu les Knights de République tchèque 3-1.

Oliver Morris, Aidan Park et Colin Frank (2) ont marqué pour les Californiens, tandis qu’Adam Jecho a répliqué pour les Tchèques. Los Angeles a ainsi mis un point d’exclamation sur une journée dominée par les formations qui sont passées par le tournoi de la seconde chance. Des cinq finales présentées dimanche, quatre ont été remportées par des formations de retour du Pavillon de la Jeunesse.

D’ailleurs, l’organisation a annoncé une foule totale de 213 420 spectateurs pour les douze jours de Tournoi.

Les Commandeurs de Pointe-Lévy font l’histoire

Photo Didier Debusschère

« On est la première équipe de Lévis à gagner le Tournoi pee-wee. Nos 16 joueurs viennent de marquer l’histoire. »

C’est de cette façon que l’entraîneur des Commandeurs de Pointe-Lévy, Charles Bilodeau, a résumé l’ampleur de la victoire de 4-0 de son équipe, dimanche, en finale de la classe AA face aux Saints de St. Albert.

Vérification faite, aucune équipe de Lévis n’avait remporté la compétition, toutes catégories confondues, en 59 ans d’histoire.

« On a joué un match solide et notre gardien l’a aussi été. Depuis lundi, on a gagné tous nos matchs par un but. On a toujours trouvé le moyen d’aller chercher les gros buts et de gagner les matchs. De gagner, c’est un rêve qui devient réalité », a ajouté Bilodeau, qui s’était incliné en finale de la classe Inter C avec les Commandeurs de Pointe-Lévy en 2007, face à l’Avalanche Arby’s du Connecticut.

Justin Raymond, Justin Labrecque, Xavier Fournier et Charles-Antoine Bégin ont marqué pour les Commandeurs, tandis que le jeu blanc est allé au dossier de Cédrick Goulet.

L’intrépide a le dessus

La finale précédente donnait droit à un duel fort attendu entre les Diabolos de Lucille-Teasdale et l’Intrépide de Nicolas-Gatineau, les deux meilleures équipes de chacune des deux ligues de hockey scolaires au Québec. Au terme d’un duel chaudement disputé, lors duquel le défenseur Simon-Pier Brunet a inscrit un tour du chapeau, c’est l’Intrépide qui est ressorti avec le titre dans la classe scolaire.

L’Intrépide, dominante dans le RSEQ avec une seule défaite en 25 parties de saison régulière, avait pourtant dû prendre le chemin du Pavillon de la Jeunesse dès le deuxième tour après un revers contre le Mistral de l’école Mont-Joli en lever de rideau.

De leur côté, les Diabolos n’avaient pas subi la défaite avant dimanche, faisant honneur à leur fiche de 25-2-1 dans la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) cette saison. Ils avaient d’ailleurs pris les devants 2-1 en deuxième période, mais l’Intrépide a riposté avec trois buts sans réplique.

« Ça n’a aucun sens comme je suis content de mon équipe. Notre division de la RSEQ est peut-être un peu moins forte et, souvent, cette année, on avait eu du mal à faire face à l’adversité. Aujourd’hui, on a été un véritable bloc de glace. Ç’a été notre tournoi et on a joué en équipe », a mentionné l’entraîneur Stéphane Bertrand.

Des Roumains coriaces !

Équipe Roumanie a complété son parcours parfait en défaisant les Seigneurs de Québec Nord-Est 3 à 1, en finale de la classe Internationale B. Pas si mal pour une équipe qui est arrivée à Québec en se considérant simplement comme chanceuse de jouer au moins un match au Centre Vidéotron !

Les jeunes Roumains ont terminé le tournoi avec une fiche immaculée de quatre victoires et un impressionnant total de 21 buts marqués contre seulement cinq accordés ! « On ne pensait vraiment pas gagner en arrivant ici, a reconnu l’entraîneur adjoint Olimpiu Achim. On était simplement heureux de jouer dans cet aréna. C’est vraiment à partir de notre troisième match [celui de demi-finale] qu’on a commencé à y croire. »

M. Achim voit cette victoire d’un bon œil pour le développement du hockey en Roumanie, un sport en perte de vitesse au cours des dernières années.

« C’est un recommencement pour le hockey en Roumanie. On espère que ce groupe pourra incarner un vent de renouveau. »

Des Seigneurs fiers

Dans l’autre vestiaire, on était loin des larmes de la déception. En rentrant au vestiaire, on a même aperçu un porte-couleurs des Seigneurs fredonnant la chanson roumaine Dragostea Din Tei du groupe O-Zone, qui passait après chaque but des Roumains.

C’est que les Seigneurs non plus ne s’attendaient pas à atteindre la grande finale du Tournoi pee-wee. Ils sont rentrés par la porte d’en arrière pour y accéder, obtenant la quatrième et dernière place disponible lors du tournoi de qualification.

« C’est une belle réalisation. On est arrivés par la porte d’en arrière, et on avait donc mis l’accent sur le fait d’avoir du plaisir », a mentionné l’entraîneur Simon Drolet.

Et côté plaisir, ils en ont eu ! En incluant les matchs hors-concours, les Seigneurs ont disputé dix matchs en douze jours de compétition, dont plusieurs contre des équipes de l’extérieur, comme l’Australie, l’Italie et l’Autriche.

Les matchs de dimanche

Inter B

Équipe Roumanie 3

Seigneurs de Québec Nord-Est 1

Scolaire

Diabolos de Lucille-Teasdale 2

L’Intrépide de Nicolas-Gatineau 4

AA

Saints de St. Albert 0

Commandeurs de Pointe-Lévy 4

AA-Élites

Nordiques de Québec 0

Pionniers de Lanaudière 1

AAA

Knights de la République tchèque 1

Kings de Los Angeles 4