Des chiens de thérapie à l'aéroport Pearson pour les voyageurs inquiets de prendre l'avion

TORONTO – L’aéroport Pearson de Toronto vient d’implanter un nouveau service de zoothérapie pour venir en aide aux voyageurs inquiets de prendre l’avion.

L’aéroport s’est associé à l’organisme Ambulance Saint-Jean qui fournit 15 chiens spécialisés dans ce genre d’intervention. Ambulance Saint-Jean a un service de zoothérapie canine depuis 1992.

Les chiens se promèneront avec des maîtres-chiens dans les terminaux 1 et 3 à la rencontre des voyageurs.

«Nous savons que voyager peut être stressant, et une visite amicale avec un chien de thérapie peut faire toute la différence dans le monde pour les voyageurs inquiets, a expliqué Scott Collier, vice-président responsable des services aux clients et des terminaux à l’aéroport Pearson. Voir les gens sourire lorsqu'ils rencontrent et expérimentent l'amour inconditionnel d'un chien de thérapie dans nos terminaux est à la fois réconfortant et enrichissant.»

Ces chiens de thérapie et les maîtres-chiens qui les accompagnent s’ajoutent aux quelque 300 bénévoles du programme de bienvenue de Pearson visant à aider les voyageurs dans les différents terminaux.