Des Oscars à la hauteur sans animateur

Les Oscars ont-ils absolument besoin d’un animateur ? Si on se fie à ce qu’on a vu dimanche soir, l’Académie peut bien s’en passer. Mais si elle y tient vraiment pour les années futures, on a trois noms à lui suggérer.

Présentatrices du premier prix de la soirée, Maya Rudolph, Tina Fey et Amy Poehler (les deux dernières avaient déjà fait l’unanimité à la barre des Golden Globes de 2013 à 2015) ont été plus divertissantes en trois minutes que bien des animateurs en plus de trois heures au cours des années antérieures.

« Ce soir, il n’y aura pas de prix remis pendant les publicités. Mais il y aura des publicités pendant les prix », a blagué Poehler, dans un clin d’œil à la décision vite renversée de l’Académie de présenter des Oscars pendant les pauses télé.

Reese Witherspoon a résumé le sentiment général avec un message sur Twitter. « Attendez, pourquoi Amy, Tina et Maya n’animent pas toute la soirée ? »

Bon rythme

Sauf qu’il n’y avait pas d’animateur et, bien franchement, on n’a pas vu une grande différence. La soirée a été menée rondement, enfin selon les standards des Oscars. Des gagnants ont pleuré, d’autres ont parlé trop longtemps et quelques présentateurs — on pense à Melissa McCarthy et sa robe à toutous pour présenter le prix pour les meilleurs costumes — ont joué la carte de l’humour.

Photo AFP

La plus amusante, et de loin, a été Olivia Colman, qui n’en revenait tout simplement pas d’avoir ravi l’Oscar de la meilleure actrice à la favorite Glenn Close. « J’aurais aimé que vous gagniez », lui a-t-elle avoué. Si tous les gagnants étaient aussi craquants.

La déclaration de la soirée ? Elle revient à l’une des réalisatrices récipiendaires dans la catégorie court métrage documentaire. « Je ne peux pas croire qu’un film qui parle de menstruations a gagné un Oscar », a-t-elle hurlé.

Sans jamais le nommer, le président Donald Trump et son mur frontalier ont été pointés du doigt à plusieurs reprises. Par Spike Lee notamment, qui a appelé à faire le bon choix aux prochaines élections. Aussi par Javier Bardem, avec noblesse et en espagnol. « Aucune frontière ou mur ne peut retenir l’ingéniosité et le talent », a lancé l’acteur.

Touchants Gaga et Cooper

On s’est fié au rock and roll pour donner un bel élan à la soirée. Qui d’autre que Queen, vu le succès remporté par le biopic Bohemian Rhapsody ? Un choix peu surprenant, mais efficace. Avec Adam Lambert aux commandes, le groupe britannique a fait bouger un parterre sûrement super nerveux en enfilant We Will Rock You et We Are The Champions.

Mais la performance la plus attendue était celle de Lady Gaga et Bradley Cooper. Et leur touchante livraison de Shallow a été plus qu’à la hauteur. Quand Cooper est allé s’asseoir à côté de sa covedette d’Une étoile est née et qu’elle a posé sa tête sur son épaule, est-ce qu’il y avait une seule personne pour ne pas s’émouvoir de la complicité entre ces deux stars ?

Les oscars en 7 citations

Photo AFP

« Il n’y a pas d’animateur ce soir, il n’y aura pas de catégorie du meilleur film populaire et le Mexique ne paye pas le mur. »

– Maya Rudolph, lors de la présentation de l’Oscar de la meilleure actrice de soutien

Photo AFP

« Marvel a peut-être créé le premier superhéros noir, mais grâce aux costumes, nous en avons fait un roi africain. »

– Ruth E. Carter, gagnante de l’Oscar des meilleurs costumes pour La panthère noire

Photo AFP

« L'élection présidentielle de 2020 est à nos portes. Mobilisons-nous. Soyons du bon côté de l'histoire. »

– Spike Lee, gagnant de l'Oscar du meilleur scénario adapté pour Opération infiltration

Photo AFP

« Je ne peux pas croire qu'un film qui parle de menstruations a gagné un Oscar »

– Rayka Zehtabchi, gagnante de l'Oscar du meilleur court métrage documentaire pour Period. End of Sentence.

Photo AFP

« Dieu est bon tout le temps. »

– Regina King, gagnante de l’Oscar de la meilleure actrice de soutien

Photo AFP

« J’ai grandi en regardant des films en langue étrangère : Citizen kane, Jaws, The Godfather »

– Alfonso Cuaron, en acceptant l’Oscar meilleur film en langue étrangère pour Roma

Photo AFP

« Si vous avez un rêve, battez-vous pour qu'il se réalise. Ce n'est pas le nombre de fois que vous tombez ou êtes rejeté qui compte, c'est combien de fois vous vous êtes tenu debout, que vous avez été brave et avez continué. »

– Lady Gaga, gagnante de l'Oscar de la meilleure chanson originale pour Shallow