Des parents perdent leur fille de 3 ans à cause de la grippe

La famille outaouaise d’une fille de trois ans morte des suites de l’influenza en janvier part en croisade pour améliorer les soins de santé en Outaouais pour les enfants.

« Quand ta fille a la grippe, la dernière pensée que tu as, c’est qu’elle va en mourir. Ce n’est tout simplement pas une option dans ta tête laisse tomber la mère de la petite Charlotte Mantha, Nancy Bouchard.

Photo courtoisie de la Famille

Ce qui semblait une simple poussée de fièvre à la mi-janvier a vite dégénéré et a nécessité le transport d’urgence à l’hôpital.

« Au départ, c’était comme n’importe quelle enfant malade, dit-elle. Mais plus ça avançait, plus elle était fatiguée. À un moment, on l’a juste trouvée inanimée dans son lit et on s’est précipités à l’hôpital. »

Résidents à Lochaber, en Outaouais, les parents se sont dirigés vers l’hôpital le plus proche, à Buckingham.

« Elle a subi plein de tests, mais les médecins ne trouvaient pas. Ils ont décidé qu’ils devaient la transférer. Il n’y avait plus de place au CHEO (Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario), où les enfants ici sont normalement dirigés. Elle a donc été envoyée à Montréal », explique-t-elle.

Transfert à Montréal

Quelques jours plus tard, elle a succombé des suites de l’influenza après avoir subi des complications au foie et au cerveau.

Nancy Bouchard trouve aberrant que la populeuse Outaouais n’ait pas d’hôpital pour enfants, ou du moins une clinique pédiatrique ouverte 24 h sur 24.

« On ne sait pas ce qui aurait pu arriver si elle avait pu être traitée ici. Ce n’est rien contre les soins à Montréal, ils ont tout fait pour la sauver. Mais ça ne veut pas dire qu’en Outaouais on ne mériterait pas mieux. Les services ne sont vraiment pas reconnus comme les meilleurs », estime la mère de famille.

Une fondation

Elle et son conjoint, Nicolas Mantha, se sont donc donné comme objectif de mettre sur pied la Fondation Charlotte Mantha, afin que leur fille ne soit pas morte en vain.

Mme Bouchard a obtenu une rencontre avec la Fondation Santé Gatineau, qui va l’aider dans ses démarches, alors qu’on lui aurait confirmé que les besoins en soins pour les enfants sont importants en Outaouais.

« Nous sommes vraiment déterminés à aller jusqu’au bout », assurent les parents de Liam, 6 mois, petit frère de Charlotte.