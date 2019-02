Varennes a ravi cette année le titre de la ville la plus heureuse du Québec, mais les résidents d’autres municipalités se voient accoler des titres bien enviables comme « cité de l’amitié » ou « ville de l’accomplissement ».

Le Journal publiait hier un sondage Léger qui a classé 50 villes du Québec où les gens se disaient heureux jusqu’aux plus malheureux, un palmarès qui n’avait pas été réalisé depuis 2014.

« On les a fait ressortir puisqu’ils donnent de la bonne matière à réflexion et qu’ils touchent les gens de manière quotidienne », explique-t-il.

Les répondants des deux premières villes du palmarès de 2019, soit Varennes et Saint-Augustin-de-Desmaures, ont affiché neuf facteurs de l’IBL au-dessus de la moyenne sur les 10 plus importants, ce qui explique en bonne partie leur performance. Varennes s’est notamment distinguée en ce qui concerne l’authenticité.

À l’inverse, les villes de Val-d’Or et Sainte-Marthe-sur-le-Lac (48e et 50e) ont obtenu un et cinq facteurs au-dessus de la moyenne, selon les résultats du sondage.