«Es-tu prêt pour devenir un champion du monde?»

D’abord sur le plan sportif, ce pays scandinave a poursuivi son travail de destruction, dimanche, avec la victoire des hommes et la médaille de bronze du duo féminin au sprint par équipe de style classique. Au total des six podiums en trois épreuves depuis jeudi, la Norvège a obtenu sept médailles individuelles, dont quatre en or, puis les deux de dimanche en équipe.

« Ce n’est pas compliqué : regardez dans les estrades et on doit occuper 70 % des spectateurs. On aime le sport, on aime s’amuser et on aime l’Autriche », affirme Roy Almas.