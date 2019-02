Félix Auger-Aliassime mord la poussière

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a tout tenté pour passer à l’histoire dimanche, en finale du tournoi de Rio, mais le Serbe Laslo Djere a contrecarré ses plans sur la chaude terre battue brésilienne.

Le jeune homme de 18 ans et 200 jours a livré une bonne bataille à celui ayant surpris d’entrée de jeu le favori Dominic Thiem. Cependant, des problèmes au service durant le premier set et plus de 40 fautes directes ont causé sa perte, Djere l’emportant 6-3 et 7-5 au bout d’un duel de deux heures.

Malgré cet échec décevant, Auger-Aliassime grimpera de manière substantielle au classement de l’ATP et se retrouvera aux alentours de la 59e place lors de la mise à jour de lundi. Il avait amorcé la semaine au 104e rang.

Par ailleurs, l’Allemand Alexander Zverev demeure le plus jeune gagnant de l’histoire d’un tournoi ATP 500. À l’âge de 20 ans et 108 jours, il avait triomphé à Washington en 2017.

Ennuis au service

Tombeur de la deuxième tête de série de la compétition, Fabio Fognini, et du champion 2016 du tournoi, Pablo Cuevas, le représentant de la Belle Province a peiné au service sous la chaleur sévissant au court Gustavo Kuerten. Il a concédé sept balles de bris et son opposant classé 90e au monde en a profité quatre fois. Djere a notamment fait 5-3 sur une double faute, avant de remporter la manche grâce à une faute directe d’Auger-Aliassime.

Les deux hommes ont gagné 50 % ou moins des points disputés sur leur premier service au cours de la reprise initiale.

Lors de la manche suivante, ils ont été plus convaincants au service, ce qui n’a pas empêché le vainqueur de sceller l’issue du match avec un bris sur le point décisif, dans ce qui était sa cinquième balle de championnat.

Retrouvailles

Auger-Aliassime se dirigera vers Sao Paulo où il participera cette semaine à l’Omnium du Brésil, un événement de catégorie ATP 250 se déroulant sur la terre battue. Au premier tour, il retrouvera Cuevas, cinquième favori du tournoi et détenteur du 63e échelon de l’ATP. Le Québécois avait défait l’Urugayen 6-3, 3-6 et 6-3 en demi-finale à Rio, samedi.

Quelques gagnants de 18 ans ou moins

-Lleyton Hewitt, 16 ans (Internationaux de Brisbane, 1998)

-Bjorn Borg, 17 ans (tournoi de la Nouvelle-Zélande, 1974)

-Bjorn Borg, 18 ans (tournoi de Roland-Garros, 1974)

-Andre Agassi, 17 ans (tournoi d’Itaparica, 1987)

-Mats Wilander, 17 ans (tournoi de Roland-Garros, 1982)

-Boris Becker, 17 ans (tournoi de Wimbledon, 1985)

-Michael Chang, 17 ans (tournoi de Roland-Garros, 1989)

-Pete Sampras, 18 ans (tournoi U.S. Pro indoor, 1990)

-Rafael Nadal, 18 ans (tournoi de Sopot, 2004)

-Rafael Nadal, 18 ans (tournoi de Monte-Carlo, 2005)

Les Québécois les mieux classés en simple de l’histoire depuis le début de l’ère Open (à partir de 1968)

-Félix Auger-Aliassime

-Sébastien Lareau (76e)

-Réjean Genois (89e)

-Martin Laurendeau (90e)

-Simon Larose (189e)

-Sébastien Leblanc (361e)

*Né à Pointe-Claire et possède la double nationalité canadienne et britannique, Greg Rusedski a décidé de représenter le Royaume-Uni sur la scène internationale en 1995. Il s’est hissé au quatrième échelon mondial en 1998.

***Québécois né à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, Frédéric Niemeyer s’est retrouvé au 134e rang de l’ATP en mars 2004.