Garneau réclame le retrait des tarifs sur l'acier et l'aluminium pour signer l'AEUMC

WASHINGTON | Le ministre des Transports, Marc Garneau, a réclamé que les États-Unis mettent fin aux tarifs sur l'acier et l'aluminium, faute de quoi l'Accord de libre-échange États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC) pourrait ne pas être ratifié.

M. Garneau a servi cet avertissement, dimanche matin, alors qu'il avait été invité à s'adresser à l'Assemblée nationale des gouverneurs, qui regroupait les dirigeants des différents États américains à Washington.

«Au Canada, nous pouvons amorcer le processus de ratification de l'accord dès le 20 mars, et nous voulons allez de l'avant et le faire, parce que c'est très bon pour nos deux pays», a d'abord exprimé le ministre.

M. Garneau a cependant rappelé que le président américain Donald Trump avait laissé entendre que l'imposition de tarifs douaniers de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium, au milieu de l'année 2018, était une tactique de négociation et que ceux-ci seraient abolis lorsqu'une entente serait trouvée pour remplacer l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

L'élu libéral a qualifié ces taxes d'«obstacle sérieux» pour pouvoir aller de l'avant avec le processus de ratification du traité commercial.

M. Garneau a aussi qualifié de «franchement illogique» le fait d'imposer des tarifs sur l'acier et l'aluminium au nom de la sécurité nationale des États-Unis. Il a rappelé que les États-Unis ont un surplus commercial de 2 milliards $ avec le Canada sur l'acier. «Nous achetons plus d'acier chez vous que n'importe quel autre pays mis ensemble», a-t-il mentionné.

«Oui, nous vous vendons plus d'aluminium, mais les États-Unis ont besoin de 5 millions de tonnes métriques par année et vous produisez seulement 2 millions de tonnes. Vous avez besoin d'en importer et le Canada est un pays qui aimerait continuer à exporter son aluminium sans tarifs», a poursuivi le ministre.

Le directeur du Conseil économique national de la Maison-Blanche, Larry Kudlow, a assisté au discours de M. Garneau.

«Nous travaillons là-dessus. Nous travaillons fort là-dessus pour régler ce problème», a-t-il assuré dès que le ministre eut terminé sa présentation.