Il dit adieu au Ritalin grâce au sport

Lorsque son fils jouait trop, le père confisquait la console de jeu : « Sur le coup, il me faisait des babounes qui n’en finissaient plus. Mais le lendemain, on allait faire du vélo, on cuisinait ensemble et on jouait de la musique. Après, je lui faisais réaliser qu’on avait eu une belle journée, qui n’aurait pas été la même s’il avait joué aux jeux vidéo. »