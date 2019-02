La routine santé de Dave Morissette

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

Photo courtoisie

L’animateur à TVA Sports a conservé son rythme d’entraînement de l’époque où il était joueur de hockey professionnel. Il s’entraîne ainsi tous les jours, dans un gym qu’il a aménagé chez lui.

« Je fais des entraînements en puissance pendant 30 minutes. Même quand je n’ai pas le temps, je prends la demi-heure nécessaire, au risque d’arriver en retard à mes rendez-vous ! » lance-t-il.

« Ce que je faisais quand je jouais au hockey, je le fais encore aujourd’hui et je me sens bien là-dedans. J’ai arrêté longtemps l’entraînement quotidien, mais j’ai maintenant repris ma routine. Dans ma tête, je suis encore un joueur de hockey et c’est comme ça que j’ai fait la paix avec ma retraite », dit-il.

Photo courtoisie

De plus, avant le printemps, il ajoute l’entraînement à vélo à sa routine, question de se pratiquer à sa saison de vélo, qui débute dès que la température le permet. Il prévoit d’ailleurs parcourir près de 1000 kilomètres à vélo cette année.

As-tu des objectifs d’entraînement ?

Dave Morissette se fixe toujours des objectifs à l’aide d’un programme d’entraînement, qu’il revoit tous les deux mois. Son objectif principal est la plupart du temps lié à son poids, qu’il souhaite maintenir ou quelque peu diminuer.

« Ma femme me trouve tannant puisque j’ai des pèse-personnes partout ! Même en vacances, je fais mon jogging ! » lance-t-il.

Comment restes-tu motivé à l’entraînement ?

Pour conserver la cadence, le sportif de 47 ans affirme qu’il ne s’accorde « aucune excuse ».

« Mes shorts sont toujours prêts, mes souliers aussi. Il faut que ce soit simple s’entraîner. Il y a un entraînement adapté à tout le monde », soutient l’animateur. L’ancien hockeyeur affirme également se concentrer sur les bienfaits du sport après l’entraînement pour rester motivé.

As-tu des trucs pour bien manger ?

Photo Adobe Stock

Dave Morissette admet être très « assidu » sur son alimentation, qui se compose principalement de viandes et de légumes, sa « recette gagnante ».

Le matin, il privilégie les omelettes, accompagnées de légumes. « Mon truc est de toujours avoir au moins deux couleurs de légumes dans l’assiette », dit-il. « Il faut bien manger, mais ne pas trop manger et manger souvent », poursuit-il.

Quel est ton endroit santé à Québec ?

Lorsqu’il fait escale dans la capitale nationale, Dave Morissette prend le temps de s’arrêter au parc des Gouverneurs, son parc préféré, situé à quelques pas du Château Frontenac. « J’avais l’habitude d’y aller avec mon grand-père », se rappelle-t-il.

Quelle est ton activité physique préférée ?

Photo courtoisie

Son sport préféré restera toujours le hockey, affirme-t-il, même s’il ne peut plus jouer en raison de blessures aux genoux. Ainsi le sport qui lui apporte le plus de bienfaits est le vélo.

Dave Morissette et l’équipe de TVA Sports couvriront la date limite des transactions de la LNH avec une programmation spéciale dès 6 h le lundi 25 février.