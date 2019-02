Lee Stempniak de retour dans la LNH

Les Bruins de Boston ont ajouté un peu de profondeur à leur groupe d’attaquants en accordant un contrat à Lee Stempniak pour le reste de la saison, dimanche.

Comme le stipule le règlement de la Ligue nationale de hockey (LNH), la formation a aussitôt placé le nom de l'Américain au ballottage. Il s’agit d’un deuxième séjour avec le club du Massachusetts pour lui puisqu'il a pris part à 19 rencontres en 2015.

Stempniak, âgé de 36 ans, a déjà disputé quatre parties avec les Bruins de Providence cette saison en vertu d’un contrat d’essai professionnel, inscrivant deux buts en plus d’ajouter deux mentions d’aide.

Avec les Hurricanes de la Caroline la saison dernière, Stempniak a marqué trois fois et totalisé neuf points en 37 parties.

Stempniak a porté les couleurs de 10 équipes lors de sa carrière de 13 ans dans la LNH. Il a cumulé 203 buts et 469 points en 909 matchs.