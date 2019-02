Les Blue Jackets rêvent au succès en séries

Très actifs ces derniers jours sur le marché des transactions, les Blue Jackets de Columbus semblent vouloir mettre tous leurs œufs dans le même panier pour enfin connaître un peu de succès en séries.

Les Blue Jackets ont récemment conclu deux transactions avec les Sénateurs d’Ottawa pour faire l’acquisition de Matt Duchene et de Ryan Dzingel. Les deux attaquants peuvent devenir joueurs autonomes sans compensation le 1er juillet.

«Nous avons une belle croissance depuis déjà un bon moment et nous sommes excités», a indiqué le capitaine de l’équipe Nick Foligno, au site de la Ligue nationale de hockey (LNH). «Nous avons encore beaucoup de choses à faire et nous ne voulons pas brûler les étapes. Toutefois, nous avons une bonne fondation pour connaître du succès à court et à long terme.»

Depuis leur arrivée dans la LNH, avant la campagne 2000-2001, les Blue Jackets n’ont encore jamais atteint la deuxième ronde éliminatoire. Ils n’ont pris part aux séries qu’à quatre reprises.

Autres échanges?

Il est tout à fait possible que le directeur général Jarmo Kekalainen bouge de nouveau d’ici la date limite, lundi à 15 h.

L’attaquant vedette Artemi Panarin et le gardien Sergei Bobrovsky seront libres comme l’air cet été et Kekalainen pourrait être tenté de les échanger pour ne pas se retrouver les mains vides une fois que le marché des joueurs autonomes sera ouvert.

Les offres devront cependant être alléchantes.

«Nous n’échangerons pas Panarin pour seulement des choix au repêchage», a affirmé le DG vendredi. «Nous allons regarder ce qui se passe sur le marché. C’est ce que nous disons depuis le début. Mais ça devra être une offre que nous ne pouvons pas refuser, qui nous aiderait pour le présent et pour le futur.»

Pour ce qui est de Bobrovsky, le gardien vient de signer deux blanchissages de suite. Un changement devant le filet pourrait nuire aux chances des Blue Jackets de se qualifier pour le tournoi d’après-saison.

Faible avance

Les Blue Jackets (73 points) sont actuellement troisièmes dans la section Métropolitaine, un point devant les Hurricanes de la Caroline et les Penguins de Pittsburgh.

Ils disputeront d’ailleurs leur prochain match contre les Penguins, mardi.