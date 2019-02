Oh! que celle-là fait mal, très mal...

Après les récents insuccès de l’équipe, on se disait que cette victoire ferait le plus grand bien. Ça semblait dans la poche, réglé, fin des émissions. Mais...

Après le match, Julien n’a pas trop parlé des arbitres. « Faut quand même contrôler notre situation, on a semblé geler après le deuxième but, on n’a pas joué comme on devait et cela à permis aux Leafs de revenir pour l’emporter. On aurait pu gérer ça beaucoup mieux qu’on l’a fait. »