Quand rien ne va plus, qu’est-ce qu’on fait ?

En couple depuis huit ans avec un homme que j’aime, je me suis mise dans un affreux pétrin. Lors du party de Noël du bureau, j’ai eu la malheureuse idée de coucher avec un collègue. Ni l’un ni l’autre n’avions l’intention que cette erreur d’un soir ait une suite. Malheureusement, mon copain l’a appris, par une indiscrétion qu’il a commise en fouillant dans mon cellulaire et en tombant sur un message que le gars en question m’avait envoyé le lendemain de l’évènement. Je ne sais pas pourquoi je ne l’avais pas effacé, mais il est trop tard pour y penser.

Mon copain a pris les nerfs et m’a dit que j’avais deux mois pour quitter les lieux. Depuis ce jour, il couche sur le divan du salon et il ne me parle que pour le strict nécessaire. Chacun fait sa propre bouffe et on mange en silence. Les fins de semaine, il sort de son côté pendant que je reste là à l’attendre en espérant qu’il change d’idée.

Je me suis excusée et je lui ai clamé mon amour sur tous les tons, mais il ne veut rien entendre. Le regard méprisant qu’il jette sur moi les quelques fois où je le surprends à me regarder en dit long sur ce qu’il pense de ma personne. Je sens très bien que je suis littéralement devenue une putain à ses yeux.

Mais je n’en suis pas une, Louise ! Comment le forcer à m’écouter et à me croire surtout ? Comment une seule aventure d’un soir peut-elle me mériter une punition aussi sévère ? Connaissez-vous un moyen que je pourrais utiliser pour arriver à mes fins, car je ne souhaite pas du tout partir ?

Cœur en détresse

On ne peut jamais forcer quelqu’un à nous croire. D’autant moins quand le partenaire a une tolérance zéro envers la tricherie. Ce qui est peut-être le cas de votre copain. Et dans une telle perspective, cette côte est peut-être impossible à remonter pour vous. Dans ce genre de circonstance, il est important de proposer des solutions qui indiquent clairement qu’on reconnaît sa faute, et surtout qu’on veut s’amender, et ça, vous ne semblez pas l’avoir fait. Lui proposer une thérapie de couple en présence d’un(e) professionnel(elle) pourrait s’avérer une solution acceptable pour lui et porteuse d’espoir pour votre couple. S’il refuse ça, vous n’aurez d’autre choix que d’obtempérer à son ultimatum.