Relâche personnalisée

Planifiez une semaine de relâche sur mesure, en choisissant des activités qui reflètent la personnalité et les intérêts de votre enfant, qu’il soit gourmand, couche-tard, sportif, créatif ou amateur de sciences et technologies.

Pour les couche-tard

Plein les yeux au Festilumières

Photo courtoisie, Sépaq

Un parcours extérieur illuminé de plus d’un demi-million d’ampoules et de jeux de lumière éblouira petits et grands à l’Aquarium du Québec, à l’occasion du Festilumières, du 2 au 10 mars, entre 18 h et 21 h. De plus, des jeux gonflables, des glissades, des foyers extérieurs, un chansonnier, des bouchées sucrées, de la musique et évidemment, la compagnie des animaux marins de l’Aquarium rendront l’événement encore plus éblouissant !

► sepaq.com/aquarium

Randonnée aux flambeaux

Photo courtoisie, Ville de Québec

Parcourez à pied, en skis ou en raquettes, les sentiers éclairés par des flambeaux de la Base de plein air La Découverte (10, rue de la Découverte), le samedi 9 mars, de 19 h à 21 h.

► Pour informations : 418 641-6473

De son côté, la Société de la Rivière Saint-Charles vous invite à sillonner, des raquettes au pied et un flambeau à la main, les boucles secondaires du parc Les Saules en compagnie d’un guide, le 6 mars, dès 19 h 30.

► societerivierestcharles.qc.ca

Pour les gourmands

Des biscuits à décorer

Photo courtoisie, Première Moisson

La boulangerie Première Moisson de Lebourgneuf (625, boul. Lebourgneuf) accueillera les artistes pâtissiers en herbe et leurs parents, le 6 mars, entre 14 h et 17 h, afin de personnaliser des biscuits à l’aide de glaçages colorés, de bonbons sucrés et de perles chocolatées croquantes. Deux maquilleuses seront sur place pour égayer cet après-midi pendant lequel il sera même possible de visiter la boulangerie.

► premieremoisson.com

Au fourneau avec Jean Soulard

Photo courtoisie, Camp Aliment’Terre

Cuisinez avec le chef Jean Soulard, à l’occasion du Camp Aliment’Terre de l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l’Université Laval, destiné aux jeunes de 9 à 13 ans accompagnés d’un adulte. Le vendredi 8 mars entre 9 h et 13 h, les participants cuisineront une entrée, un plat principal et un dessert en suivant les conseils d’un chef réputé, puis les dégusteront tous ensemble dans la nouvelle cuisine de l’INAF (2440, boul. Hochelaga)

► inaf.ulaval.ca/grand-public/camp-alimentterre

Pour les créatifs

Beaucoup de talents CHEZ BENJO

Photo courtoisie, Benjo

L’Académie Benjo (520, boul. Charest Est, local 233) réserve plusieurs activités pour les enfants, entre le 2 et le 11 mars. Peinture sur céramique et sac de tissu, création d’un terrarium éternel, sculpture de ballons, fabrication de savons, transfert d’images sur une tasse, fabrication d’une marionnette à l’aide d’une chaussette, initiation aux disciplines du cirque et plein d’autres ateliers attendent les jeunes créatifs, en plus de maquillages et de tours de petits trains en présence de mascottes.

► benjo.ca

Les ateliers du Moulin des Jésuites

Photo courtoisie, Moulin des Jésuites

Le Moulin des Jésuites (7960, boul. Henri-Bourassa), initiera les familles à la fabrication de papier à l’ancienne, à la broderie, à la fabrication de moulin à eau ou à vent et à la création d’un vitrail sur carton, du 4 au 8 mars, dès 13 h 30. Les familles aventurières pourront également relever le défi du Géorallye GPS à travers le Trait-Carré de Charlesbourg, proposé tous les jours entre 10 h et 14 h.

► moulindesjesuites.org

Pour les sportifs

Bien plus que du ski alpin

Photo courtoisie, Stations de ski Mont-Sainte-Anne et Stoneham

La station de ski Mont-Sainte-Anne lancera les festivités de la relâche à la lueur des lampes frontales, le vendredi 1er mars, dès 21 h 15, à l’occasion de la Descente à la pleine lune. Les activités qui suivront à la montagne de Beaupré et à sa station-sœur de Stoneham, du 2 au 10 mars, feront place à des chevaux miniatures, des balades en calèches, des jeux gonflables, la présence des Forces armées qui partageront leur savoir sur la construction d’un igloo et la survie hivernale, l’incontournable bar à bonbons, la cabane à sucre en montagne, des feux de joie, etc.

► mont-sainte-anne.com ou ski-stoneham.com

Patins, glissade et ski de fond

Photo courtoisie, Alexandre Bélanger

Le sentier de patinage éclairé (1,5 km) et la glissade du Site des sports d’hiver de la Pointe-aux-lièvres garderont les sportifs en action plus longtemps pendant la relâche, soit dès 10 h et jusqu’à 22 h, lorsque la température le permettra. La piste de ski de fond de 8,6 km, reliant le pont Samson (boul. Des Capucins) et la passerelle de l’Aqueduc (près du pont Scott) sur les rives de la rivières Saint-Charles, sera également accessible pendant cette période.

► societerivierestcharles.qc.ca

Pour les amateurs de sciences et technologies

Ma biblio techno

Photo courtoisie, Ville de Québec

Offrant encore cette année une programmation diversifiée pour la semaine de relâche, la Bibliothèque de Québec a prévu des activités pour tous les goûts, dont certaines qui combleront les amateurs de technologies.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Par exemple, venez apprendre les bases de la modélisation 3D avec Tinkercad, découvrir les multiples possibilités que permet un écran vert et les logiciels du MédiaLab, explorer les techniques d’animation image par image, apprivoiser les bases du dessin animé, etc.

► bibliothequedequebec.qc.ca

Scientifiques en herbe

Photo courtoisie, La Boîte à science

Les journées thématiques de la Boîte à science, à l’occasion du Camp de la relâche du Club des Débrouillards (du 4 au 8 mars au pavillon Adrien-Pouliot de l’Université Laval), lèveront le voile sur différents concepts scientifiques liés aux sables mouvants et aux marais bouillonnants de la jungle, aux métiers de policiers, pompiers et ambulanciers, aux manèges et sucreries des fêtes foraines, en plus d’initier les jeunes à la robotique.

► boiteascience.com

Pour ceux qui en veulent ENCORE PLUS

♦ Le Strøm Spa

Vivez l’expérience thermale en famille, du 4 au 9 mars, de 8 h 30 à 11 h, en profitant des bains tempérés pour les tout-petits tout en discutant sur le site.

► stromspa.com

♦ Maison Alphonse-Desjardins

Remontez le temps jusqu’en 1906 à la Maison Alphonse-Desjardins (6, rue du Mont-Marie, Lévis), puis tentez de dénicher les objets qui ne proviennent pas de l’époque des Desjardins et qui se sont glissés dans leur maison. Un atelier de bricolage vous attend ensuite.

► desjardins.com

♦ Défendez le Fort Amusant !

Suivez un parcours des plus divertissants à la Citadelle de Québec, grimpez jusqu’au sommet, lancez les balles de neige à l’aide d’une catapulte géante, glissez et recommencez ! Vous en apprendrez davantage sur la construction des fortifications, tout en ayant du plaisir.

► lacitadelle.qc.ca

♦ Le Domaine Maizerets

Le centre met de l’avant ses sports d’hiver (patin, ski de fond, raquette, trottinette des neiges), en offrant gratuitement une location d’équipement pour enfant pour chaque location d’équipement pour adulte. Expérience Maneige sera également sur place pour initier gratuitement les enfants de 5 à 8 ans au ski alpin. Le 2 mars, assistez au spectacle de marionnettes L’Arbre généreux.

► domainemaizerets.com

♦ Manif d’art 9

La biennale de Québec présente une programmation conçue spécialement pour les enfants dans divers sites de la ville. Création d’un livre-accordéon, exposition Voyage dans le bleu, des vagues aux étoiles, atelier de découpage et de collage, atelier de création inspirée de l’œuvre de Kelly Mark et exploration de la technique du moulage figurent au programme.

► manifdart.org

► Si l’une de ces activités vous intéresse, consultez le site internet mentionné pour connaître les horaires en détails, les frais applicables (s’il y a lieu) et pour réserver votre place au besoin.