Safari Condo: L’art de se sentir chez soi partout où l’on va

Vous êtes un nomade sur roues et cherchez un VR accueillant et polyvalent, et surtout pas encombrant ? Alors il faut voir le Safari Condo XL Plus pour découvrir son intérieur spacieux et lumineux.

Les Québécois utilisent différents moyens de transport pour satisfaire leur soif de découverte : l’auto, le train, l’avion ou même le vélo. Encore faut-il trouver le lieu rêvé pour se loger une fois arrivé à destination. Or, un véhicule récréatif motorisé comme le Safari Condo procure une solution « tout inclus » en combinant, de manière intelligente et pratique, le mode de transport et le gîte. C’est le moyen idéal pour se sentir chez soi partout où l’on va.

Depuis 20 ans, ce constructeur beauceron peaufine une gamme de véhicules récréatifs (VR). Aujourd’hui très étoffée, elle réunit divers motorisés développés à partir de trois fourgons commerciaux populaires : les jumeaux Chevrolet Express et GMC Savana de GM, le Ram ProMaster à roues avant motrices, et le Mercedes-Benz Sprinter plus sophistiqué. À cela s’ajoute une gamme de roulottes à toit mobile ou fixe appelées Alto.

Tous les motorisés de Safari Condo sont des VR de classe B. Mesurant tout au plus 22 pi de long, ils sont relativement compacts et surtout très manœuvrables comparativement aux motorisés de classe A (vous savez, ceux qui ressemblent à un autobus). Voilà pourquoi on n’hésite jamais à conduire ces véhicules, même dans les rues étroites d’un centre-ville ou d’un petit village d’arrière-pays.

Parmi les différents modèles 2019 proposés par Safari Condo, le XL Plus a retenu notre attention. Construit sur la base d’un fourgon Sprinter 3500 à roues arrière doubles, il a un poids nominal brut (PNBV) parmi les plus importants de sa catégorie, soit 5000 kg (11 030 lb). Pour les amateurs de VR, cette cote est cruciale. Le PNBV est le poids maximal que peut peser leur véhicule en incluant la charge, c’est-à-dire tout ce que l’on met dedans, qu’on pose sur le toit et qu’on accroche derrière ! Avec une cote aussi importante, le XL Plus donne amplement de latitude à ses utilisateurs.

Un vrai sprinter 2019

À la base, le XL Plus est donc un Sprinter 2019. Voilà une précision importante, puisque certains constructeurs de VR offrent des modèles millésimés 2019, qui sont bâtis sur un châssis de Sprinter 2018. Heureusement, le Sprinter 2019, qui inaugure la troisième génération de ce camion, se distingue aisément de son prédécesseur. Il a une partie avant redessinée (calandre, phares, pare-chocs, capot, ailes, etc.) et un nouveau tableau de bord, au centre duquel trône d’ailleurs le premier écran tactile offert pour ce camion.

Pour cette nouvelle mouture du Sprinter, Mercedes a reconduit le V6 BlueTec de 3,0 L. Ce turbodiesel est jumelé à une boîte de vitesses automatique 7G-Tronic Plus à 7 rapports qu’on aime pour sa souplesse. Fort de ses 188 ch, ce moteur transmet 325 lb-pi de couple sur une grande plage de régimes aux roues arrière. Signe des temps, quelques clients du constructeur beauceron choisissent désormais de doter leur VR du système 4x4 offert par Mercedes depuis trois ans.

Performant à souhait pour un VR, ce moteur est reconnu pour sa faible consommation de carburant. Safari Condo affirme qu’il serait en mesure de se contenter d’aussi peu que de 9,9 L/100 km sur la grand-route, une cote qui, dans des conditions favorables, m’apparaît réalisable. Du coup, les 93 L de diesel versés dans le réservoir permettraient de parcourir plus de 900 km, un atout indéniable pour des voyageurs au long cours.

L’intérieur le plus lumineux

Photos courtoisie, Safari Condo On choisit ce modèle de Safari Condo pour l’agrément de conduite que procure l’architecture du Sprinter, c’est évident, mais plus encore pour son aménagement intérieur unique. À mon avis, le XL Plus est le VR offrant l’intérieur le plus lumineux qui soit. Sa fenestration très généreuse, qui n’impose aucune entrave majeure sur 360 degrés, permet de goûter pleinement la beauté des paysages, quelle que soit la position du véhicule. Voilà un VR dans lequel on ne se sent jamais à l’étroit !

Toute cette surface vitrée s’accompagne de deux grands comptoirs. De la place pour préparer des repas, il y en a ! Cette qualité rare parmi les VR plaît tout particulièrement aux « foodies » (vous aussi vous aimez la bonne bouffe ?). C’est sans compter le fait qu’on dispose de deux frigos de 3,5 pi cu (oui, un volume total de 7 pi cu), dont on peut naturellement régler la température séparément, ce qui peut parfois être pratique.

Photos courtoisie, Safari Condo Cet intérieur très dégagé n’empêche pas le XL Plus de disposer d’une douche-toilette transformable. Voilà donc un VR polyvalent qui rend ses voyageurs autonomes où qu’ils soient. Et lorsqu’on n’a plus besoin de cet équipement, on l’escamote sous la banquette pour constituer, avec les deux sièges avant pivotants, un coin dînette confortable et accueillant.

Un lit flex...ible !

Photos courtoisie, Safari Condo Les quatre places que procurent la banquette et les deux sièges baquets permettent donc à autant de personnes de voyager à bord de ce VR. Cependant, lorsqu’on est à l’arrêt, le XL Plus convient plutôt à deux ou trois occupants. À l’arrière, il y a d’abord un lit queen très confortable (70 x 76 po). De plus, un lit amovible à une place, qui s’installe à l’avant, figure parmi les options. C’est une solution intéressante pour une famille n’ayant qu’un enfant. Par ailleurs, plusieurs acheteurs optent désormais pour le lit Flex : un lit queen ajustable en hauteur. Grâce à un système d’entraînement électrique sur rails (et non à courroies suspendues, comme on en trouve dans certains VR d’autres marques), ce lit permet d’exploiter pleinement l’espace de rangement situé en dessous. Selon les besoins du moment, on le soulève ou on l’abaisse pour loger tous ces accessoires et outils de camping et de plein air qu’on choisit d’apporter – vélos, sacs de golf, chaises de plage, etc.

Photos courtoisie, Safari Condo Comme tous les autres modèles de Safari Condo, le XL Plus est livré, entre autres, avec un auvent, un ventilateur, un système de chauffage, un chauffe-eau, un four à micro-ondes, un poêle encastré et un onduleur. De plus, les modèles 2019 disposent d’une station de recharge USB pour tous ces appareils électroniques qui font désormais partie de notre quotidien.

Il y en a qui préfèrent investir dans un chalet, parce qu’ils considèrent que c’est une valeur sûre. Ce qu’ils ignorent toutefois, c’est que dans le monde des VR, les Safari Condo sont aussi un investissement attrayant. La très forte valeur de rachat de ces véhicules, qui restent rarement affichés plus d’un jour dans les annonces d’occasion, en témoigne éloquemment.