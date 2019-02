Squash: David Baillargeon remporte un premier tournoi professionnel

Le Québécois David Baillargeon a remporté la Classique Guilfoyle Financial de squash disputée à Toronto, de mardi à samedi. Il s’agit de la première victoire de sa carrière sur le circuit professionnel.

«Ce que j’ai réussi à faire, c’est d’être capable de rester calme tout le long du match, surtout dans les points importants. Je suis resté mentalement calme et je me suis concentré pour rester constant techniquement», a commenté le Québécois de 22 ans.

En finale, l’Anglais Jaymie Haycocks lui a enlevé la première manche au compte de 11-8. Baillargeon a toutefois su adapter son jeu et revenir de l’arrière. Il a gagné les trois manches suivantes par les marques de 12-10, 11-5 et 11-9 pour ainsi être couronné champion de la compétition, ce qui lui a du même coup valu une bourse de 5 500$.

Baillargeon retournera s’entraîner en Angleterre avant de participer à d’autres tournois au mois d’avril. Il reviendra ensuite au pays au mois de mai pour prendre part aux Championnats canadiens, une compétition qu’il juge très importante.

«Mon objectif principal cette saison est de me rendre jusqu’en finale aux Championnats canadiens, et même de les gagner», a-t-il dit. «Un top-2 me permettrait de me qualifier pour les Jeux panaméricains qui auront lieu au Pérou, en juillet.»