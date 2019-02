Un chef réputé ferme son resto pour partir à l’aventure

Le chef Laurent Godbout ferme deux de ses restaurants dans le but avoué de ne pas se prendre la tête avec les problèmes de main-d’œuvre pendant la durée de son voyage à travers l’Amérique.

D’entrée de jeu, Laurent Godbout affirme que la fermeture de son restaurant Chez L’Épicier, dans le Vieux-Montréal et de son pendant floridien n’a rien à voir avec des problèmes d’argent.

Photo d'archives

« Des réservations pour des évènements, on en avait jusqu’en septembre prochain. Ça roulait à plein régime », assure l’entrepreneur, aussi connu pour ses apparitions télévisuelles, lorsqu’on l’a joint chez lui à Palm Beach, en Floride.

Aux États-Unis

Au cours des derniers mois, une envie d’aventure l’avait saisi au fil des invitations qu’il recevait aux quatre coins du continent.

« On va aller rencontrer les derniers à avoir eu un permis de pêche aux pétoncles sur la côte est. On va aller voir un ami qui a un vignoble à Napa Valley », dit-il à propos du voyage qu’il va entreprendre avec sa conjointe et leur chien.

Mais l’important manque de main-d’œuvre qui touche durement le domaine de la restauration l’a convaincu de vendre ses deux adresses, celle de la rue Saint-Paul, à Montréal, une institution depuis 19 ans, et l’autre à Palm Beach, en Floride.

Problème récurrent

« C’est un problème récurrent, et tout le monde à qui je parle connaît ça. Je n’ai pas envie qu’on m’appelle toutes les semaines en voyage, parce qu’il nous manque un plongeur ou un cuisinier et qu’on ne peut pas accueillir plus de clients », explique-t-il.

En septembre, Le Journal rapportait que certains restaurateurs n’hésitent pas à payer leurs plongeurs 16 $ l’heure pour s’assurer de leur fidélité.

Laurent Godbout s’estime heureux de pouvoir continuer d’exploiter son restaurant de Granby grâce au soutien de ses partenaires qui y sont très impliqués.

« On avait la chance d’avoir une équipe formidable à Montréal. Je connais d’autres chefs qui ne pourraient jamais se permettre ça », explique-t-il.

Une solution

Au retour de son périple, il souhaite d’ailleurs mettre la main à la pâte pour trouver une formule de restaurant répondant à cette problématique qu’il estime internationale.

« On aimerait tous payer nos employés 100 $ de l’heure, mais ce n’est pas possible. Est-ce que c’est d’augmenter le prix de la bouffe ? De régler les problèmes de no-shows [annulations de clients sans prévenir] ? », se questionne le chef réputé.

Bien qu’il veuille mettre sur pied une chaîne YouTube pour raconter ses aventures, Laurent Godbout ne ferme pas la porte à d’autres collaborations télévisuelles.

« J’ai une maladie mentale. Je ne peux pas dire non », dit-il en riant, ajoutant qu’il aimerait signer le menu d’un hôtel où il pourrait se rendre quelques fois par année.