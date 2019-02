Un homme poignardé dans Ville-Marie

Un homme a été poignardé dimanche matin après une bagarre, dans l’arrondissement Ville-Marie, à Montréal.

Selon la police, vers 3 h 50, une bagarre a eu lieu entre plusieurs personnes, proche du coin des rues Ontario et Hôtel-de-Ville.

Sur place, les policiers retrouvent un homme âgé d’environ 25 ans avec une lacération au haut du corps et possiblement dans le dos. La victime était consciente au moment de son transfert en centre hospitalier, et sa vie ne serait pas en danger.

Ni la victime, ni ses amis ne semblent vouloir collaborer avec la police pour comprendre l’origine du conflit.

Une enquête est toutefois ouverte.