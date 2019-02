Volleyball: le Rouge et Or baisse pavillon face aux Carabins

La saison de l’équipe de volleyball féminin du Rouge et Or de l’Université Laval est terminée.

Dimanche, au CEPSUM, dans la rencontre décisive de la demi-finale du circuit québécois disputée au meilleur de trois parties, le Rouge et Or s’est incliné en quatre manches devant les Carabins de l’Université de Montréal par des scores de 25-10, 20-25, 16-25 et 18-25.

Le Rouge et Or avait poussé la série à la limite avec une victoire en quatre manches, samedi soir au PEPS. Les Bleus affronteront les Martlets de McGill en finale. Championnes de la saison régulière, les Martlets ont eu besoin de trois rencontres pour écarter les Citadins de l’UQAM.

5e titre des Titans

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés Rock Picard, Entraîneur des Titans

Les Titans de Limoilou ont remporté le championnat provincial de volleyball masculin pour une 5e année consécutive, dimanche, au Collège Bois-de-Boulogne. Les protégés de Rock Picard ont disposé des Griffons de l’Outaouais en trois manches pour mettre la main sur la bannière et leur billet pour le championnat canadien qui se déroulera à Red Deer où ils tenteront de réaliser un doublé.

La logique a été respectée chez les femmes. Championnes de la saison régulière, les Cavalières de Bois-de-Boulogne ont disposé des Élans de Garneau en des manches de 25-22, 25-23 et 25-18 pour mettre la main sur le titre provincial.