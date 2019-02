Warren Buffet espère voir toutes les nations du monde prospérer

Le milliardaire américain Warren Buffett a encouragé, dans sa lettre annuelle aux investisseurs de son conglomérat Berkshire Hathaway, les épargnants à miser sur les entreprises américaines, tout en affirmant vouloir voir toutes les nations du monde prospérer.

Selon le détenteur de la troisième fortune mondiale, évaluée à 83 milliards $ US par le magazine Forbes, «il y a plusieurs nations autour du monde qui ont un avenir radieux. De cela, nous devons nous réjouir: Les Américains seront plus prospères et en sécurité si toutes les nations ont du succès», a-t-il écrit dans sa lettre publiée samedi.

En ce sens, M. Buffett a admis qu’il compte investir des «sommes significatives» hors des frontières des États-Unis. Cependant, il estime que, pour les prochaines décennies, les entreprises américaines demeureront la principale source de revenus du conglomérat.

Des achats, pas de vente

Dans sa lettre, M. Buffett estime qu’il est difficile de faire des acquisitions intéressantes, si bien qu’il ne compte pas se départir de ses entreprises, même s’il n’a pas à payer d’impôts sur le revenu qu’il tirerait d’une hypothétique vente.

«Les entreprises réellement bonnes sont exceptionnellement difficiles à trouver. Vendre celles que tu es suffisamment chanceux de posséder ne fait aucun sens», a plaidé l’investisseur.

Au contraire, Warren Buffett rêve d’une acquisition «éléphantesque». «Même à nos âges de 88 et 95 ans – je suis le plus jeune –, cette possibilité fait battre mon cœur et celui de Charlie [Munger, vice-président de Berkshire Hathaway] plus rapidement», a-t-il indiqué.

Regarder la forêt

Par ailleurs, Warren Buffett a répliqué à certains analystes qui couvrent les activités de son conglomérat en s’attardant à des détails sur un titre ou un secteur d’investissement précis.

«Certains de nos arbres sont malades et ne seront probablement plus là d’ici une décennie», a reconnu l’homme d’affaires. «Plusieurs autres, cependant, sont destinés à croître en taille et en beauté», a-t-il poursuivi en invitant les investisseurs et les analystes à regarder la forêt dans son ensemble.

En date du 31 décembre 2018, Berkshire Hathaway détenait près de 172,8 milliards $ US (environ 228 milliards $ CAN) en actions ordinaires de différentes entreprises, selon leur valeur sur le marché boursier. Le coût d’achat de ces actions totalisait 102,9 milliards $ US (environ 135 milliards $ CAN).

Quelques-uns des principaux investissements de Berkshire Hathaway