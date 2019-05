10 bonnes idées pour s’amuser durant la relâche

Plusieurs parents se creusent les méninges pour trouver comment occuper les enfants durant cette semaine de vacances à la maison. Faites-le plein d’idées ici bas et relaxez. Cette semaine de relâche sera fantastique!

1. Redécorer la chambre des enfants

Enfin, un peu de temps pour se lancer dans un projet qui traîne sur votre liste depuis trop longtemps. Sans nécessairement vous lancer dans la peinture, vous pouvez demander à votre enfant de participer au magasinage de sa nouvelle literie et d'accessoires déco et les installer ensemble par la suite. Ajouter des autocollants muraux, repeindre un meuble de sa couleur préféré, les idées sont toutes bonnes pour vous amuser ensemble à réaliser ce projet.

2. Monter un spectacle

Film, pièce de théâtre ou spectacle de marionnette, peu importe votre choix, cette activité pourra même vous occuper plusieurs jours. Entendez-vous sur un scénario et le rôle que chacun aura à jouer. Dénichez ensuite des costumes et fabriquez un décor. Une fois le spectacle à point, après quelques répétitions, pourquoi ne pas inviter amis et famille à la grande représentation et demander à quelqu’un de filmer le tout. Vous aurez un magnifique souvenir !

3. Participer aux activités gratuites organisées par la SEPAQ

Du 2 au 10 mars, la SEPAQ organise une foule d’activités gratuites dans toutes les régions du Québec. On serait fous de manquer ça ! Des chasses au trésor en forêt, de la tire sur neige, des soirées d’astronomie et bien plus. Consultez la programmation complète au www.sepaq.com/relache.

4. Organiser des olympiades d’hiver

Installez-vous dehors dans la neige pour organiser des épreuves de sauts, de courses à obstacles et de lancée de boules de neige auxquelles chaque membre de la famille s’adonnera. Chaque épreuve remportée équivaut à un point. À la fin des olympiades, les trois vainqueurs pourront monter sur le podium et recevoir une médaille, que vos enfants auront eux-mêmes confectionnée.

5. Aller nager

Pour oublier la grisaille en hiver, rien de mieux qu’une petite baignade à la piscine municipale. Enfilez votre costume de bain et allez jouer en famille dans l’eau durant le bain libre.

6. Imaginer un voyage dans le Sud

Vous restez à la maison pour la relâche ? Aucun souci ! Recréer l’ambiance d’une journée d’été en hiver à la maison. Montez le chauffage, ressortez les vêtements d’été et enfilez lunettes solaires et colliers hawaïens, puis faites la fête. Préparez des plats mexicains et des boissons estivales comme de la limonade pour une ambiance complète.

7. Organiser un party karaoké

YouTube est la solution la plus facile pour jouer au karaoké à la maison. Il suffit de brancher votre ordinateur au téléviseur et de tous vous rassembler autour du sofa. Déguisez-vous en star si le cœur vous en dit et n’oubliez pas les friandises pour un party réussi. Puis, pourquoi ne pas faire découvrir à vos enfants les succès musicaux de votre époque et vice versa ?

8. Faire un atelier de pâtisseries

Quel enfant ne serait pas excité à l’idée de préparer des desserts ! Sélectionnez avec eux une ou deux recettes simples, nouez les tabliers et c’est parti. Privilégiez des desserts que vous pourrez décorer par la suite pour doubler le plaisir. Pour initier vos enfants au bonheur de partager, vous pourriez même acheter de jolies boîtes pour offrir vos desserts en cadeau à ceux que vous aimez.

9. Passer une nuit à l’hôtel

Le pouvoir d’une petite escapade de 24 heures est surprenant. Vos enfants et vous aurez l’impression d’être partis en vacances. Pas de souper à préparer ni de lits à faire, ce sera des vacances pour tout le monde. Profitez-en pour permettre aux enfants ce qui ne l’est pas chez vous habituellement, comme d’écouter un film au le lit en mangeant des croustilles. L’hôtel dispose d’une piscine ? Profitez-en !

10. Faire une cabane à sucre à la maison

Recréez l’ambiance de la cabane à sucre à la maison en préparant tous ensemble un repas traditionnel et en décorant la table avec une nappe à carreaux. N’oubliez pas la fameuse tire sur neige pour épater les enfants. Il suffit de faire bouillir le sirop d’érable et de l’étaler dehors sur la neige ou sur de la glace broyée. Si la réglementation de votre municipalité le permet, pourquoi ne pas faire un feu à l’extérieur dans la cour. Une journée de pur plaisir !