7 cafés WOW où étudier durant la relâche

La semaine de relâche, c’est une excuse pour se coucher tard, boire quelques pintes, danser jusqu’au petit matin, mais c’est surtout (malheureusement) le moment de rattraper son retard dans ses travaux d'école.

Même si l’envie de lâcher votre session vous a traversé l’esprit au moins 15x depuis le mois de janvier, dites-vous que vous avez déjà fait la moitié. Vous êtes forts. L’équipe de Silo 57 croit en vous.

Pour vous redonner un peu de motivation, voici 7 cafés montréalais où l’étude devient une excuse pour bien manger et garnir son compte Instagram. Autant essayer d’avoir du fun!

1. Café Pista

Le décor du Café Pista est magnifique (et très Instagrammable). Commandez un toast aux avocats et un allongé, observez les expositions d’œuvres sur les mûrs et lancez-vous dans vos lectures. Tout ira bien.

500, rue Beaubien Est

2. Café La Graine Brûlée

Tout le monde craque pour le décor extra coloré et un peu bizarre du café La Graine brûlée, situé dans le Village. L’espace est construit pour que les étudiants puissent y travailler pendant des heures. Il y a même des petites stations de jeux vidéo pour vous changer les idées entre deux matières. Les cafés y sont délicieux et le bol de chili est un pur délice!

921, rue Sainte-Catherine Est

3. Café Sfouf

Sur la rue Ontario, le Café Sfouf est un lieu de rassemblement pour les étudiants et les travailleurs autonomes. Avec ses grandes tables collaboratives et ses délicieux toasts, vous y passerez certainement un bon moment.

1250, rue Ontario Est

4. Crew Café Collective

Situé dans une ancienne banque, le Crew Café Collective a reçu le titre du plus beau café de la ville à plusieurs reprises (et avec raisons). Si vous avez des travaux d’équipe à faire et que vous cherchez un endroit où discuter en paix, vous pouvez y louer des salles de réunion. Pour les étudiants solitaires, de gros sofas ou des tables sont mis à disposition.

300, rue Saint-Jacques

5. September Surf Café

L'espace lumineux du September Surf Café est certainement l'endroit idéal pour organiser une séance d'étude. En plus d'y siroter un café, vous pourrez aussi vous détendre avec une bonne bière! À noter que les ordinateurs ne sont pas acceptés durant le week-end!

2471, rue Notre-Dame Ouest

6. Café Larue & fils

Ce magnifique café est l’endroit parfait pour prendre un bain de soleil et rattraper tous vos travaux. Commandez-vous un délicieux latté et lancez-vous! Et si vous en avez marre à la fin de la journée, pourquoi ne pas terminer votre session d’étude avec une petite pinte de bière? C’est la relâche après tout!

244, rue de Castelneau Est

7. MELK bar à café

Ce tout petit espace est idéal pour un café sur le pouce ou pour une réunion rapide. Commandez-vous un matcha latté, prenez quelques clichés pour garnir votre compte Instagram et finalisez votre dernier travail de session avant de vous offrir une petite session magasinage. Oui, la rue Saint-Catherine est à quelques pas!

1206, rue Stanley

