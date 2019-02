CHAPMAN, Jeanne D'Arc

(née Hamel)



À Ste-Thérèse, le 20 février 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Jeanne D'Arc Hamel, épouse de feu M. Brian Chapman, résidente de Bois-des-Filion.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Brian, Sandy, Steve (Janet) et Lise (Raymond), ses belles-filles, Michelle (Paul) et Denyse (André), sa soeur Pierrette, son frère Pierre, sa belle-soeur Carol, proches parents et amis.Exposée au:TERREBONNE (secteur La Plaine)PROPRIÉTAIRE: PATRICK LAJEUNESSERIVE-NORD 514-770-9770www.salonlfc.comle jeudi 28 février 2019 de 13h à 16h et de 18h à 21h. Un service religieux aura lieu le vendredi 1er mars 2019 à 11h en l'église St-Maurice, 388 boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion), suivi de l'inhumation au cimetière du même endroit. Ouverture de l'église à 10h vendredi.Des dons pour la lutte contre le cancer seraient appréciés.