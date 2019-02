Après huit ans, fini la chicane entre Lady Gaga et Madonna

Stoppez les rotatives, la guerre entre Lady Gaga et Madonna est finie!

Après huit ans de chicane, deux des plus grandes popstars de leurs générations respectives ont enfin enterré la hache.

Lady Gaga & Madonna last night at #Oscars after-party. pic.twitter.com/836nPTnaIE — Lady Gaga Now 👾 (@LadyGagaNowNet) February 25, 2019

Plus besoin de choisir de camp. Des familles seront réunies.

C‘est à la fête post-Oscars de Madonna que les deux divas ont enfin mis fin à un conflit qui remonte au premier mandat Obama.

Sur les photos publiées sur le site Time.com, on peut voir la Material Girl, dans son plus beau kit de réappropriation culturelle, caresser le visage de Gaga, qui agrippe la statuette qu’elle a remporté plus tôt dans la soirée.

L’animosité entre les deux femmes existe depuis le début des années 2010, et depuis, elles ne sont pas gênées pour occasionnellement envoyer une flèche à l’autre.

En 2012, Madonna a publiquement souligné des similarités entre sa pièce Express Yourself et Born This Way de Lady Gaga.

En 2016, Gaga a affirmé que Madonna et elle étaient des artistes très différentes. «Moi, je joue des instruments, j'écris des chansons, je passe plusieurs heures par jour dans le studio. C’est ça qui nous diffère en tant qu’artistes.»

VIDEO: Lady Gaga posing with Madonna at the Oscar after party. pic.twitter.com/in6f9VJKQl — Lady Gaga Now 👾 (@LadyGagaNowNet) February 25, 2019

Mais tout ça est enfin derrière nous!