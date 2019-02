BRANDONE, Edmondo



À Laval, le samedi 23 février 2019 est décédée, à l'âge de 68 ans, Edmondo Brandone, époux de Lisette Lafond.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Stéphanie (Frank) et Sandra, ses petits-enfants Maya, Kayla et Mila, ses soeurs Lucia et Teresa, sa belle-famille ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le mardi 26 février 2019 de 19h à 22h, mercredi 27 février de 14h à 17h et de 19h à 22h et jeudi à compter de 8h30.Les funérailles seront célébrées le jeudi 28 février 2019, à 10h en l'église Notre-Dame-de-Pompei et de là au Cimetière de Laval.