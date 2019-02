Deux professionnels visés par un rapport du BIG

MONTRÉAL - Un nouveau rapport de l'Inspectrice générale de la Ville de Montréal, remis aux élus lundi après-midi, se montre très sévère à l'égard de deux professionnels, suggérant même qu'on les écarte d'une portion du contrat en lien avec la construction du nouveau complexe aquatique intérieur au Centre Rosemont.

Me Brigitte Bishop leur reproche d'avoir contribué à diriger une portion d'un appel d'offres pour favoriser l'achat d'un produit bien spécifique.

Dans son plus récent rapport, Mme Bishop considère que les agissements constatés de la part de l'architecte Daniel Fontaine et de Réjean Savard, spécialiste aquatique de GBI Expert-Conseils inc., ont grandement contribué à diriger la portion de l'appel d'offres relative aux bassins en faveur des produits Myrtha.

«Peu importe le type de bassins de piscines qui sera installé, il est à craindre qu'ils ne se servent des résultats du Centre Rosemont afin d'appuyer et de justifier leur position en faveur des bassins Myrtha. En ce sens, l'inspectrice générale recommande que Poirier Fontaine Architectes et GBI ne soient pas affectés à la surveillance des travaux relativement aux bassins de piscines.»

Soulignons que la Ville s'apprêtait à investir des dizaines de millions de dollars dans un programme de mise à niveau des centres aquatiques. Le rapport de Me Bishop et ses recommandations visent à rétablir une saine compétition et donner une chance égale à tous les fournisseurs notamment en proposant d'homologuer des bassins plutôt que de se faire imposer le choix d'un produit.

Le projet consiste à construire, sur la portion libre au nord du site du Centre Rosemont actuel, un nouveau complexe aquatique de quelque 5000 mètres carrés incluant une piscine de natation, un bassin d'acclimatation, des gradins et des salles multifonctionnelles.