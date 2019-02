Elle trouve un serpent dans sa sécheuse en pliant son linge

Une femme de Safety Harbor, en Floride, a eu la peur de sa vie après avoir trouvé un serpent dans sa sécheuse.

Dimanche dernier, Amanda Wise venait tout juste de se verser une tasse de café et s’apprêtait à plier le linge qui l’attendait patiemment dans sa sécheuse. Un jour de fin de semaine bien ordinaire, quoi.

Après avoir presque entièrement vidé le contenu de l'appareil, la pauvre femme est tombée nez à nez avec ce qui semblait être un serpent des blés, une espèce assez commune dans le sud-est des États-Unis.

«S’il y a une chose qui me terrifie (à part voler), ce sont les serpents», a écrit la dame sur Facebook. «Je n’ai jamais couru aussi vite de ma vie. Mon cœur battait la chamade, mes jambes tremblaient et je me suis mise à transpirer.»

Selon ce que rapporte Fox 13, le mari de Wise aurait utilisé l’extrémité d’un balai pour sortir le reptile de la machine et le remettre dans la nature.

«Merci à mon mari, le dompteur de serpent, pour l’avoir sorti de là en toute sécurité et remis à l’extérieur (à sa place)!», ajoute-t-elle sur Facebook.

La femme a indiqué plus tard avoir réalisé que le couvercle de ventilation de la sécheuse, situé sur le côté de la maison, était tombé et que c’était probablement ainsi que le serpent s’était introduit dans l’appareil.