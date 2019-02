Est-ce que Passe-Partout 2019 tient la route?

Après des mois d’attente, les poussinettes et les poussinots ont enfin pu voir le premier épisode de la nouvelle mouture de Passe-Partout diffusé sur Télé Québec.

Étant donnée l'ampleur de la nostalgie associée à la populaire série jeunesse, les attentes étaient gigantesques.

Alors... est-ce que c’est bon?

Oui. Vraiment.

Le nouveau Passe-Partout a l’air d’une émission produite en 2019: un fond blanc immaculé, une belle lumière.

Par contre, le concept n’est pas du tout dénaturé. Passe-Montagne aime toujours les papillons, Cannelle cherche son Biscuit et Passe-Partout n’aime pas toujours prendre son bain.

On retrouve le même esprit ludique et naïf que dans les générations précédentes.

En fait, on y retrouve pas mal tout, y compris les mêmes chansons qu'autrefois.

Pour ce qui est des marionnettes, elles sont sympathiques. On renoue avec Cannelle, Pruneau, Perlin, Perline et même Madame Coucou qui fait toujours des biscuits au chocolat.

La plus grande différence entre Passe-partout 2019 et les moutures précédentes? Cannelle et Pruneau ont maintenant un iPad.