MARTINEAU, Gilles, F.É.C.



Frère Gilles Martineau, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, Laval, le 19 février 2019, à l'âge de 82 ans et 3 mois.Fils d'Alfred Martineau et d'Imelda Béland, il naquit à Thetford Mines, le 11 novembre 1936. Entré chez les F.É.C. en 1952, il travailla à l'éducation des jeunes à Baie-du-Febvre, Trois-Rivières, Thetford Mines, St-Ferdinand et Douala (au Cameroun). À Longueuil de 2001 à 2008, il fut supérieur provincial auxiliaire de la communauté.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, son frère Normand (Solange Lagueux), sa soeur Carole (Pierre Dufault), sa belle-soeur Rolande Carrier (feu Germain Martineau) et plusieurs neveux et nièces.Le défunt est exposé le mercredi 27 février, de 11 h à 21 h (prière et témoignages à 19 h 30) et le lendemain à compter de 9 h, à la :300, CH. DU BORD-DE-L'EAU, LAVALLes funérailles auront lieu au même endroit, le jeudi 28 février, à 10 h 30. L'inhumation des cendres se fera plus tard au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal.