Essayez ces délicieux Fajitas au poulet, concoctés par Jonathan Garnier et présentés par SB Cuisine.

FAJITAS AU POULET

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 6 à 8 minutes

Ingrédients

Le mélange d’épices à fajitas

15 ml (1 c. à table) graines de cumin, moulues

15 ml (1 c. à table) paprika doux fumé

15 ml (1 c. à table) sucre

15 ml (1 c. à table) poudre de chili

5 ml (1 c. à thé) poudre d’ail

Fajitas

3 poitrines de poulet du Québec, en lanières

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

500 ml (2 tasses) oignon, émincé

500 ml (2 tasses) poivron rouge, en lanières

5 gousses d’ail, hachées

500 ml (2 tasse) maïs en grains

30 ml (2 c. à table) beurre

500 ml (2 tasses) de laitue haché

125 ml (½ tasse) piments marinés (Jalapenos, piment banane, etc...)

Qs Tortillas de blé ou maïs

125 ml (½ tasse) feuilles de coriandre, hachées

125 ml (½ tasse) crème sûre

4 portions de riz cuit

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Pour les épices à faritas, dans un bol, mélangez le cumin, le paprika, le sucre, la poudre de chili et la poudre d’ail. Réservez.

ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faites revenir le poulet dans l’huile d’olive, 2 minutes de chaque côté. Ajoutez 30 ml (2 c. à table) du mélange d’épices préparé, salez et poivrez. Vérifiez l’assaisonnement. Retirez et réservez.

ÉTAPE 3

Dans la même poêle chaude, faites revenir l’oignon, le poivron, 2 minutes.

​ÉTAPE 4

Ajoutez l’ail et le reste du mélange d’épices préparé. Vérifiez l’assaisonnement.

​ÉTAPE 5

Dans un bol, mélangez le maïs et le beurre et faites réchauffer, au four micro-ondes, 1 minute.

​ÉTAPE 6

Dans un grand plat de service, au centre disposez les tortillas chaudes et autour, chacun des composants, le maïs, le riz, le mélange poivron et oignon, le poulet préparé, et laissez chacun se préparer son fajitas.