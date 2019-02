Green Book et 7 autres fois où le «mauvais» film a gagné l’Oscar du meilleur film

Dimanche, le gratin Hollywoodien s’est retrouvé au Dolby Theatre de Los Angeles pour se donner des prix, dont le plus prestigieux étant évidemment l’Oscar pour le meilleur film.

Mais contrairement à ce qu’indique le nom du trophée, ce n’est pas toujours le «meilleur» film qui gagne.

Ce fut le cas cette année.

Fortement critiqué pour son traitement simpliste des tensions raciales aux États-Unis dans les années 60, la réputation de Green Book a aussi été tachée par des allégations d’inconduite sexuelle à l’égard de son réalisateur Peter Farrelly ainsi que par des commentaires jugés racistes émis par son scénariste Nick Vallelonga.

La victoire de Green Book, qui s’est fait aux dépens de Roma ou encore The Favorite fut une surprise pour plusieurs, incluant le réalisateur Spike Lee qui aurait tenté de quitter la cérémonie en guise de protestation quand le vainqueur a été annoncé.

Voici 7 autres choix controversés pour film de l’année.

The Artist au lieu de Hugo



Hollywood adore les hommages à Hollywood. C’est pour cette raison que The Artist a remporté le prestigieux titre en 2012. Le conte d’un acteur de film muet qui doit s’adapter à l’ère moderne a eu le dessus sur The Descendants, Hugo, The Help et Moneyball.

Forrest Gump au lieu de Pulp Fiction et Shawshank Redemption



25 ans après sa sortie, Forrest Gump est encore un film sympathique qui plait aux audiences de tous âges. Mais son titre de meilleur film de l’année a été obtenu aux dépens de Pulp Fiction et The Shawshank Redemption, deux films qui figurent sur une grande partie des palmarès des meilleurs films de tous les temps.

Crash au lieu de Brokeback Mountain



13 ans après le vol de sa Porsche en 1991, le controversé réalisateur Paul Haggis a puisé dans ses «douloureux» souvenirs de l’incident et ça nous a donné le film Crash. Cet allégorie moralisatrice s’est méritée la statuette lors de la 78e édition des Oscars. La planète entière a été surprise que le trophée n’ait pas été remis à Brokeback Mountain, largement favori à l’époque.

Chicago au lieu de The Pianist



All That Jazz est un ver d’oreille puissant. À bien y penser, la majorité des pièces dans Chicago sont amusantes. Et c’est exactement ce que Chicago est; amusant. Mais rien comparé à The Pianist de Roman Polanski. L’histoire d’un pianiste juif, essayant de survivre dans son ghetto de Warsaw durant la Deuxième Guerre mondiale est selon plusieurs le vrai meilleur film de 2001.

Titanic au lieu de L.A. Confidential



Dans une des rares fois où l’Académie a favorisé un film populaire, l’histoire d’amour de Rose et Jack a remporté les grand honneurs. En plus d’être le film le plus lucratif de tous les temps, Titanic s’est mérité 11 statuettes dorées. Pourtant, selon plusieurs, l’adaptation du roman policier L.A. Confidential, un classique noir moderne, méritait le titre de film de l’année.

Shakespeare in Love au lieu de Saving Private Ryan



La ré-imagination de la vie de William Shakespeare se serait méritée la statuette grâce à une campagne très agressive menée par le producteur déchu Harvey Weinstein. Des rumeurs de l’étendue de son influence circulaient depuis un moment mais le fait qu’un film «correct» ait vaincu l’histoire épique relatée par Spielberg dans Saving Private Ryan les confirment.

How Green Was My Valley au lieu de Citizen Kane



Un de ces deux films est considéré comme le meilleur film de l’histoire du cinéma. La plupart des gens n’ont jamais entendu parler de l’autre. Mais c’est How Green Was My Valley qui a gagné l’Oscar.