Je sors, je reste

Coup de cœur

Concert

Inuit Songs II

Ce concert qui a lieu dans le cadre du festival Montréal/Nouvelles Musiques allie culture inuite et musique contemporaine. Ainsi, les chanteuses de gorge Lisa Louise et Winnie Ittukallak, de la communauté autochtone Puvirnituq, partageront la scène avec l’ensemble vocal allemand Neuevocalsolisten. Le compositeur canadien installé en Allemagne, Gordon Williamson, a créé cette œuvre. Il sera d’ailleurs sur place pour discuter avec le public après la représentation.

Ce soir à 19h30 à la Cathédrale Christ Church, 635 rue Sainte-Catherine Ouest

Je sors

Cinéma

La fille du cratère

Ce long métrage documentaire sera présenté en grande première aux Rendez-vous Québec Cinéma ce soir. On y suit la quête identitaire de la protagoniste est Yolande Simard Perrault, la conjointe du cinéaste, écrivain et animateur radio Pierre Perrault. Le thème du « pays » est abordé alors que Mme Simard Perrault raconte l’histoire de sa région d’origine, Charlevoix.

Ce soir à 18h au Cineplex Odeon Quartier Latin, 350 rue Émery

Théâtre

Sissi

Le Théâtre de la Manufacture célèbre ses 10 ans et pour l’occasion quatre lectures publiques. Ce soir, pour la première lecture, c’est le texte de Nathalie Doummar qui sera lu par Mustapha Aramis, Mathieu Quesnel, Élisabeth Sirois ainsi que l’auteure elle-même. Une femme de parents immigrés, mariée et mère d’un garçon, rêve de changer après s’être lié d’amitié avec sa voisine. Ce désir deviendra complètement obsessif et elle pourrait le regretter.

Ce soir à 19h à la Petite Licorne, 4559 rue Papineau

Exposition

Épanchements

Les œuvres de Mélanie Pageau sont mises de l’avant à l’Espace VERRE jusqu’au 17 mai. L’artiste donne une deuxième vie à de vieux meubles avec du verre. Les coussins de verre qu’on retrouve sur les meubles sont vraiment détaillés et démontrent la minutie de l’artiste.

Aujourd’hui de 9h à 17h à l’Espace VERRE, 1200 rue Mill

Lancement

Dreams de Joe Bel

L’artiste française Joe Bel sera de passage au Québec pour présenter son plus récent effort musical, Dreams. Cet album qui anglais et français contient neuf chansons aux sonorités folk et soul.

Ce soir à 19h30 au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

Lancement

The Glimmer de Frederic Gary Comeau

Frederic Gary Comeau lancera ce soir son premier album en anglais depuis Hungry Ghost en 2001.

Jazz et rock se mélangent avec facilité dans cet opus de 12 chansons. On y retrouve d’ailleurs la collaboration d’Alexandre Désilets et d’Andrea Lindsay.

Ce soir à 20h au Verre Bouteille, 2112 avenue du Mont-Royal Est

Je reste

Album

Hear Me Now de Murray A. Lightburn

L’un des membres du groupe montréalais The Dears, Murray A. Lightburn, a lancé son deuxième album solo. Cet album rappelle un peu l’époque des crooners des années 50 avec de nombreuses chansons romantiques. L’auteur-compositeur-interprète sera au Bar Le Ritz pour le lancement le 3 mars prochain.

Sorti le 22 février

Web

Passion poussière

Dans cette nouvelle série mise en ligne sur Véro.Tv de ICI Tout.tv suit la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse dans les rénovations qu’elle fait chez elle. Comme il fait très froid dans sa maison sans raison, elle tentera de trouver la source du problème et tant qu’à y être elle décidera d’agrandir sa maison.

Disponible sur Ici.tout.tv depuis le 14 février

Album

Reverie de Flying Hórses

Ce nouvel album de Jade Bergeron, qui a adopté le nom d’artiste de Flying Hórses, a été enregistré entre autres avec des instruments vintages tels qu’une boîte à musique et un célesta. La musique instrumentale de la compositrice est souvent menée par le piano qu’elle joue. À son écoute, on entre dans un univers qui rappelle les rêves.

Sorti le 22 février