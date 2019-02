Kyle Okposo prêt à revenir

L’attaquant des Sabres de Buffalo Kyle Okposo est rétabli de sa commotion cérébrale et a obtenu l’autorisation médicale pour effectuer un retour au jeu lundi soir, à l’occasion du match contre les Maple Leafs de Toronto.

Le vétéran n’avait pas joué depuis le 15 février, quand il a été ébranlé par un coup de poing du défenseur des Rangers de New York Anthony DeAngelo lors d’un combat.

Aux prises avec des commotions à quelques reprises durant sa carrière, Okposo a amassé 10 buts et 12 mentions d’aide pour 22 points en 57 rencontres cette saison. Avant la partie du jour, les Sabres occupaient le 10e rang de l’Association de l’Est et accusaient un retard de six points sur une place en séries éliminatoires.