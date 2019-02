Le moment parfait de Zadina

DETROIT | Filip Zadina n’a pas oublié les événements qui se sont déroulés au lors du dernier repêchage. Le Tchèque n’avait pas digéré que le Canadien et les Sénateurs d’Ottawa l’ignorent au premier tour. Ce soir, il pourrait savourer une douce revanche contre l’organisation montréalaise.

«Ce sera un match spécial, a indiqué Filip Zadina après l’entraînement de son équipe, hier. Je vais faire de mon mieux pour aider mon équipe à l’emporter.

«Ça me laisserait un bon goût en bouche de l’emporter. Ce serait spécial d’inscrire mon premier but dans la LNH contre les Canadiens. Par contre, il le serait contre n’importe quelle équipe.»

Zadina est bien conscient des commentaires qu’il a émis le 22 juin dernier au sujet de ses rencontres contre le Canadien et les Sénateurs dans la LNH. L’attaquant de 19 ans avait mentionné qu’il remplirait leur filet respectif chaque fois qu’il les affronterait.

«Je me souviens très bien de mes propos au repêchage, a souligné Zadina. On me le rappelle sur une base quotidienne sur les réseaux sociaux.»

Profiter de la reconstruction

Zadina a disputé son premier match dans la LNH dimanche contre les Sharks de San Jose. Il est devenu le septième joueur du premier tour en 2018 à obtenir cette opportunité.

«J’ai bien dormi après la rencontre, a expliqué le Tchèque. J’ai pensé à ma performance, mais sans plus. Je me suis concentré à ne pas être nerveux.»

Les Red Wings sont en mode reconstruction depuis plusieurs semaines. Zadina aimerait bien profiter des 19 derniers matchs pour laisser une bonne impression aux dirigeants de son équipe en prévision de la prochaine campagne.

«Les dernières transactions m’ont permis d’être rappelé et je veux simplement jouer du bon hockey, a-t-il précisé. J’ai la même philosophie que dans la Ligue américaine: donner mon maximum à chaque présence sur la glace et aider mon équipe à gagner.»

Avec la blessure de Thomas Vanek, Zadina aura la chance d’évoluer sur la deuxième unité avec Andreas Athanasiou et Tyler Bertuzzi. Il sera aussi employé sur la deuxième vague de l’avantage numérique selon les propos de l’entraîneur Jeff Blashill.

Adaptation difficile

L’ancien des Mooseheads de Halifax a eu besoin de quelques semaines dans la Ligue américaine pour s’adapter au calibre de jeu des professionnels.

«Que ce soit la LNH ou la LAH, tu joues contre des hommes, a expliqué Zadina. Tous les joueurs passent par ce processus.

«C’est au niveau de la force physique que j’ai remarqué une grande différence entre la LHJMQ et la LNH. À 19 ans, je suis encore un adolescent et je n’ai pas encore atteint ma maturité physique.»

On pourrait penser qu’il a mal pris d’être cédé aux Griffins de Grand Rapids au début de la saison. Ce n’est pas le cas.

«Je suis content d’avoir emprunté ce chemin. Si j’étais retourné dans la LHJMQ, je n’aurais pas eu la chance de revenir à Detroit et de disputer mon premier match dans la LNH.

«En évoluant dans la LAH, ça m’a permis de devenir un meilleur joueur et une meilleure personne.»