Les cas de surdité au travail ont quadruplé en 10 ans

En 2007, quelque 2300 lésions liées à la surdité avaient été reconnues par la Commission des normes, de l’équité de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), alors que ce nombre est passé à 8872, dix ans plus tard.

Le Québec plus permissif

Le Québec est la province la plus permissive en matière de bruit au travail. Le niveau maximal d’exposition pour huit heures de travail est de 90 dB (A) au Québec, alors qu’il est de 85 dB (A) dans les autres provinces et territoires, et de 87 dB (A) dans l’administration fédérale.