Non, la Corée du Nord ne deviendra pas un géant

Comme souvent, Donald Trump affirme n’importe quoi. Cette fois, il a déclaré que la Corée du Nord pourrait devenir un géant économique si elle abandonnait l’armement nucléaire. Cette prédiction ne se réalisera pas, en tout cas tant que le régime ne changera pas. Et encore, même si le régime changeait, la Corée du Nord deviendrait selon toute vraisemblance une puissance économique très moyenne.

Au début des années ’50, lors de la guerre de Corée, la Corée du Nord était plus industrialisée que la Corée du Sud. Il faudra attendre jusqu’au début des années ’70 pour que l’économie de la Corée du Sud surpasse celle de la Corée du Nord. La Corée du Nord recevait alors une aide massive tantôt de la Chine, tantôt de l’URSS. Mais la nature communiste stalinienne de son régime va freiner son développement, comme cela s’est produit en URSS et sporadiquement en Chine.

Les avantages et les limites du communisme

Le communisme a quelques avantages. Ce type de régime permet de construire de très bons systèmes d’éducation et de santé, pour des pays qui n’en ont aucun. Il permet aussi un certain développement industriel. Mais ce régime atteint rapidement ses limites en raison de la chape de plomb politique qu’il fait peser sur ses citoyens. Le régime, plutôt que de servir ses citoyens, les sacrifie pour tenter d’assurer sa pérennité.

La terreur

La Corée du Nord est sous le joug d’un régime communiste de type stalinien. Certes, le pays est parvenu à maintenir une certaine industrialisation, certes ses citoyens sont éduqués, mais les Nord-Coréens sont d’abord motivés par la terreur. La terreur de manquer de respect à leur leader suprême et de se retrouver en prison, la terreur de critiquer le régime et d’être envoyés en camp de rééducation, la terreur de manquer de nourriture, la terreur de ne pas remplir les quotas imposés par le gouvernement, la terreur de se faire arrêté par vengeance personnelle, la terreur de tout perdre parce qu’un membre de leur famille aurait été jeté en prison, la terreur de se faire dénoncer par un voisin, un collègue, pour une vétille, la terreur de perdre leur emploi parce qu’ils n’ont pas assez pleuré lors de la mort d’un dirigeant, la terreur de recevoir une sévère réprimande parce que le portraits de grands dirigeants obligatoirement suspendus aux murs de leur logement sont mal entretenus...

Les freins au développement de la Corée du Nord

Aucun système économique ne peut s’épanouir pleinement sous une telle terreur. Mais il y a plus. La Corée du Nord est un coin de terre sans grandes richesses naturelles. Son agriculture parvient de peine et de misère à nourrir sa population. Ce petit coin de terre devrait opérer des changements immenses pour acquérir une puissance économique similaire à celle de la Corée du Sud. Entre autres, il lui faudrait de débarrasser de sa nomenklatura qui vampirise la richesse du pays. Et encore, la Corée du Sud, avec une population de 51 millions d’habitants, est la 14e puissance économique au monde. La Corée du Nord compte 25 millions d’habitants. Comment pourrait-elle rejoindre la Corée du Sud, alors qu’elle traîne au 117e rang mondial ?

Un espoir raisonnable

La population de la Corée du Nord est éduquée et disciplinée. Mais même avec un changement de régime, les Nord-Coréens ne peuvent pas espérer que leur pays devienne une puissance économique moyenne avant deux ou trois décennies. Jamais le pays ne pourra devenir un géant économique. À moins bien-entendu de rejoindre la Corée du Sud.

Trump sait-il tout cela? Sa déclaration, il faut le souhaiter, visait surtout à flatter l’immense ego de Kim Jong-Un avant sa rencontre avec lui cette semaine.