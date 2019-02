Outremont en voie de redevenir libérale

Avec des résultats encore incomplets au moment d’aller sous presse, lundi soir, les libéraux de Justin Trudeau semblaient être en voie de reprendre leur château-fort d’Outremont aux mains des néo-démocrates, tandis que, du côté de York-Simcoe, en Ontario, les conservateurs semblaient se diriger vers une victoire.

Pour la circonscription de Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique, où le chef néo-démocrate était candidat, les bureaux de vote ayant fermé à 22 h (heure normale de l’Est), Élections Canada n’avait encore fourni aucun résultat moins d’une demi-heure après la fermeture du vote.

Cette élection partielle dans Burnaby-Sud est décisive pour le chef néo-démocrate. En cas de victoire, Jagmeet Singh ferait son entrée à la Chambre des communes et y serait mieux placé pour diriger ses troupes, alors qu’en cas de défaite, il risquerait de voir sa présence à la tête du NPD remise sérieusement en question par le parti.

Dans Outremont, les libéraux semblaient donc près de remporter la circonscription qui leur avait été ravie par Thomas Mulcair lors d’une partielle en 2007, et qui a quitté son poste de député fédéral l’an dernier après avoir été l’objet d’un vote de non-confiance des délégués de son parti et en avoir quitté la direction deux ans plus tôt. Le chef actuel Jagmeet Singh lui avait succédé à la tête du NPD.

C’est la libérale Rachel Bendayan qui était candidat dans Outremont. Vers 22 h 25, avec 50 bureaux de vote comptés, sur 170, elle menait avec 45,4 % du vote, devant la candidate néo-démocrate, Julia Sanchez, sa plus proche rivale, qui était créditée de 23 % des voies.

Le Bloc québécois, qui avait un candidat dans Outremont – Michel Duchesne –, avait obtenu 9,6 % du suffrage à 22 h 25.

Dans York-Simcoe, une circonscription située au nord de Toronto, c’est le conservateur Scot Davidson, qui a était en avance au moment d’écrire ces lignes, avec 52,1 % des voix. Quarante bureaux sur 136 avaient été comptés.

Ce château-fort conservateur était devenu vacant avec le départ de l’ancien ministre Peter Van Loan en septembre dernier.

Le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier avait des candidats dans chacune des trois circonscriptions où des partielles ont eu lieu lundi. Peu avant 22 h 30, le dépouillement d’Élections Canada lui donnait 2,5 % des voix dans Outremont et 1,7 % dans York-Simcoe.