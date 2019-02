Pourquoi ça niaise sur la ligne de Deux-Montagnes

D’ici 10 mois, les 18 000 usagers des lignes de train Deux-Montagnes et Mascouche ne pourront plus se rendre au centre-ville... et ce, pendant des années ! Les autorités publiques détiennent cette information depuis un an, mais les citoyens ignorent toujours les options de transport qui seront offertes.

Chaque matin, Bojan Vastag marche jusqu’à la station de train Deux-Montagnes. Il a déménagé dans cette maison il y a un an, avec sa famille, se disant que sa vie serait simplifiée. Quelques mois plus tard, il a appris que le service de train serait gravement affecté, pendant des années, par les travaux du futur Réseau express métropolitain (REM).

« Je sais qu’à long terme, le REM, ça va être une super option de transport, mais d’ici là... je fais quoi ? Personne n’est foutu de répondre à cette question », lâche M. Vastag.

Des milliers de citoyens sont dans la même situation : ils risquent de voir leur temps de déplacement tripler au cours des prochaines années (voir carte). Ils se posent tous des questions légitimes.

Y aura-t-il un service d’autobus sur des voies express vers le centre-ville ?

Y aura-t-il un service de covoiturage avec incitatif financier ?

Y aura-t-il un système de navettes vers les stations de métro les plus proches des gares ?

Devrais-je déménager, changer d’emploi... ?

Aux dernières nouvelles, la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, devrait procéder à des annonces dans « quelques jours », m’a indiqué son attachée de presse. Il serait à peu près temps.

Pourquoi ça niaise autant ?

En résumé, l’organisme qu’on peut pointer du doigt s’appelle l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). C’est une nouvelle « bibitte », créée en 2017 par le gouvernement Couillard, qui a pour but de planifier de façon « harmonieuse et intégrée » le transport en commun du Grand Montréal.

Est-ce que ce sont eux qui tardent à agir ? Réponses de plusieurs de mes sources : oui et non. On m’explique que oui, il y a souvent de la lenteur administrative dans ce type d’organisation, et, malheureusement, personne ne risque de perdre sa job même si on tarde à livrer la marchandise.

Poutine bureaucratique

Mais dans ce dossier, il y a surtout une complexité provoquée par la multitude des acteurs impliqués. Des sociétés de transport de la région métropolitaine aux maires, en passant par le MTQ et le REM... Ça en fait du monde autour de la table.

Pour vrai, le citoyen « ordinaire », il s’en fout de cette poutine bureaucratique. Il veut des réponses et surtout, des solutions.

Les employeurs aussi veulent des solutions.

Une chose est sûre : peu importe le plan de mitigation qui sera présenté par le gouvernement, ça ne sera jamais aussi efficace et rapide qu’une ligne de train.

« Si la volonté est là, et les budgets, et la main-d’œuvre, il y aurait encore moyen de créer un système de voies express pour des autobus et du covoiturage », souligne François Pépin, de Trajectoire Québec.

Comme il le dit, tout est encore possible, mais il est minuit moins une.

Ça n’a pas de sens

Impact des travaux du Réseau express métropolitain sur le train

Juin 2018

Réduction des passages et fin du service de fin de semaine sur la ligne Deux-Montagnes.

Janvier 2020

La ligne de train Deux-Montagnes arrêtera à la gare Du Ruisseau et la ligne Mascouche arrêtera à la gare Ahuntsic.

Janvier 2022

Arrêt du service de train entre les gares Deux-Montagnes et Du Ruisseau.

Janvier 2024

Entière reprise du service de train.

