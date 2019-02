Que fait le spécialiste en Internet des objets ?

Lindsay-Anne Prévost - 37e AVENUE

Voitures sans conducteur, maisons intelligentes, robots : selon le cabinet de recherche Gartner, 26 à 30 milliards d’objets seront connectés à travers le monde d’ici 2020. Face à la promesse d’un bel avenir, certaines écoles mettent la main à la pâte pour aider les étudiants à devenir des spécialistes en Internet des objets (IdO).

« Jusqu’à récemment, quand le marché voulait trouver un spécialiste des objets connectés, il devait recruter un électronicien, un informaticien, un électrotechnicien, un spécialiste en science des données, mais il ne trouvait pas quelqu’un qui connaissait tout ça en même temps », signale Halia Ferhat, conseillère pédagogique au Collège de Bois-de-Boulogne.

Celle qui accueille actuellement sa troisième cohorte d’élèves désireux de se plonger dans cette spécialité d’avenir souligne toutefois que cela requiert d’être multidisciplinaire, car le spécialiste en IdO est loin de simplement connecter un objet à la connexion Wi-Fi de la maison ! En plus de développer les technologies intelligentes de demain, il programme, gère, traite et intègre toutes les mégadonnées nécessaires à leur bon fonctionnement et leur interconnexion. « Aujourd’hui, le cerveau humain n’est pas capable de traiter toutes ces masses de données, donc le spécialiste écrit les algorithmes et délègue le processus décisionnel à des machines », explique la conseillère pédagogique.

Comme l’IdO touche tous les secteurs d’activité, les étudiants sont recrutés dès leur attestation d’études collégiales de 1 500 heures. « Le marché, on l’a senti le jour où on a mis la table pour bâtir le programme », dit Halia Ferhat.

Pour cause, selon le cabinet International Data Corporation (IDC), le marché mondial de l’Internet des objets devrait atteindre 1,7 milliard d’ici 2020.