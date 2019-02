Retour sur les cours de sexualité à l’école

Ma lecture quotidienne de votre chronique m’incite à répliquer à celle qui ce matin refusait que des cours de sexualité soient donnés dans les écoles. Je suis une femme de 65 ans, assez moderne selon mon petit-fils de 19 ans, mais fière de ses valeurs. À l’époque où mes fils étaient jeunes, je surveillais tout ce qui les touchait : émissions de télé, fréquentations, milieu scolaire, etc.

En 1979, alors que mes garçons avaient 6 et 8 ans, quand le directeur nous a annoncé que des cours de sexualité allaient être dispensés à l’école dès janvier suivant, mon système d’alarme s’est mis en branle. Mais comme il n’y avait pas d’homme à la maison, que je ne voulais pas que mes garçons soient tenus dans l’ignorance d’un sujet si important, j’avais déjà commencé à l’aborder avec eux.

La dame de ce matin peut marteler dans sa lettre qu’au primaire ils sont trop jeunes pour ça, moi je lui opposerai que lorsque mon fils de 8 ans est arrivé à la maison en me disant que telle petite fille était jolie, la femme en moi a senti l’urgence de lui parler du respect dû aux filles en toutes circonstances. J’ai alors pris mon courage à deux mains, acheté des livres et entamé avec eux une conversation intime, en respectant leur rythme d’absorption d’un sujet aussi important pour leur avenir.

Tout ça pour vous dire que lors de la fameuse réunion de parents dont je parlais avant, je me suis renseignée sur ce qu’on allait apprendre à mes jeunes, et comme ça correspondait à mes valeurs, j’ai compris leur importance. Je peux vous jurer que les cours étaient donnés avec le plus grand sérieux et que les jeunes étaient très attentifs à se respecter entre eux dans ce processus.

Cette dame devrait savoir que les jeunes qui sont en présence d’un adulte extérieur à leurs parents sont surprenants de maturité. Il faut leur faire confiance. Mes fils ont aujourd’hui 45 et 47 ans et sont tous deux respectueux des femmes. L’un d’eux a suivi ma méthode avec mon petit-fils de19 ans, qui sait très bien qu’un non est un non et pas un peut-être, qu’une rupture amoureuse ça fait mal, mais qu’il risque d’y avoir mieux ensuite. Les parents devraient faire confiance à leurs enfants.

Anonyme

Et ça sera toujours mieux d’enseigner ces choses-là à l’école, que de laisser les jeunes apprendre sur le tas, en écoutant des camarades leur raconter un peu n’importe quoi, ou en fouinant sur des sites internet où on leur propose une vision pornographique de la sexualité susceptible de les mêler à jamais.